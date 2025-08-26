Renata Zarazúa consigue victoria en el US Open y otras noticias deportivas en el Top3 Deportes

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Arranca el martes 26 de agosto muy bien informado en cuestiones deportivas, con la información más relevante que te presenta TRIBUNA a través del resumen: Top 3 Deportes. La jugadora de tenis mexicana, Renata Zarazúa, se apoderó de la atención de toda la prensa después de conseguir un importante triunfo mientras participa en el Abierto de Estados Unidos. Quédate a leer todos los detalles.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Ajustan equipos de la NFL su roster

Antes de arrancar la nueva temporada de la NFL, los 32 equipos que conforman la liga deben reducir sus plantillas. Es por ello que las franquicias ya empezaron a realizar ajustes y se quedaron con solo 53 jugadores en el banquillo.

En espera el regreso del Barca al Camp Nou

Se sigue retrasando la fecha para reabrir el estadio del Barcelona. Debido a que el regreso al Camp Nou sigue en espera, los culés habrían decidido rentar el Estadio Olimpico de Montjuïc hasta febrero, luego de dos temporadas de fijo en ese inmueble.

Gana Zarazúa en el US Open

La tenista mexicana, Renata Zarazúa, consiguió la victoria más importante de toda su carrera, al obtener un contundente triunfo en el US Open. Resulta que la jugadora superó el martes a Madison Keys, jugadora de casa. Además, la deportista de 27 años completó el ciclo de jugar los cuatro Grand Slam del año.

