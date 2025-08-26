Sergio 'Checo' Pérez de vuelta a la F1; ¿Cuándo será la primer carrera del mexicano con Cadillac?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noticia del fichaje de Sergio 'Checo' Pérez por la nueva escudería de Cadillac en la Fórmula 1, aunque esperada, llegó a cimbrar todo el periodismo deportivo por lo que el mexicano representa para la categoría reina del automovilismo; el jalisciense tendrá como compañero al finlandés Valtteri Bottas en su nueva incursión por la F1.

La madrugada del 26 de agosto, se dio el anuncio sobre el regreso del 'Dientón' y Bottas a la Fórmula; Cadillac se declinó por el finlandés y sobre todo por Pérez debido a su gran trayectoria en la categoría; según indicó la misma escudería, investigaron las razones por las cuales el mexicano no completó su contrato con Red Bull y, al ver que no se trataba de un problema que tuviera el piloto, ese hecho los motivó a asegurar a Pérez para uno de sus monoplazas.

¿Cuándo hará su regreso a las pistas Sergio 'Checo' Pérez?

El calendario de las fechas para los Grandes Premios del 2026 en la F1 ya fue publicado y constará de 24 carreras alrededor del mundo, aunque tendrá unos ajustes en sus compromisos iniciales; como en este año, el Ramadán, una importante festividad para el Medio Oriente, será en febrero, y los GP de esa zona serán pospuestos para abril. La primera carrera en el calendario del próximo año será el Gran Premio de Australia, el cual comenzará el viernes 6 de marzo con las sesiones de prácticas libres y finalizará el domingo 8 con la carrera en el circuito de Melbourne.

Su retorno al continente americano será el primer fin de semana de mayo, ya que la F1 disputará el GP de Miami el día 3 de ese mes y dos semanas después se tendrá el Gran Premio de Canadá. La primera carrera de Sergio 'Checo' Pérez en tierras aztecas será el 1 de noviembre en el Gran Premio de la Ciudad de México, lo que se espera que se convierta en una verdadera fiesta.

Calendario 2026 de la Fórmula 1

Así fue el último año de 'Checo' Pérez en la F1

Tras dos primeros años exitosos con la escudería de las bebidas energéticas y un subcampeonato en su haber, el 2024 se tornó totalmente diferente para Pérez, el cual tuvo un buen arranque, pero con el paso de las carreras, su nivel fue decayendo a tal punto de terminar el Campeonato de Pilotos 2024 en la octava posición, contrastando con su compañero en Red Bull, que logró su tercer título consecutivo. En diciembre del año pasado, el mismo piloto comunicó la decisión de dejar la escudería y afirmó que se tomaría un ciclo para descansar y volver en los años posteriores.

Fuente: Tribuna del Yaqui