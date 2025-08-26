Swiatek y Sinner inician fácil la defensa de sus títulos en el US Open

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La polaca Iga Swiatek busca una proeza que ninguna mujer ha logrado desde Serena Williams en 2012: ganar el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon en la misma temporada.

Por su parte, el italiano Jannik Sinner está tratando de hacer algo que ningún hombre ha conseguido desde que 'Su Majestad' Roger Federer lo hizo en 2008: repetir como campeón del US Open.

Y como se ve tras llevar a cabo su debut el martes en el estadio Arthur Ashe, cuando concluyó la primera ronda de tres días, los dos jugadores que triunfaron en el All England Club el mes pasado, y que cumplieron breves suspensiones relacionadas con el dopaje el año pasado, parecen listos para competir nuevamente en Nueva York. Y de qué manera.

Swiatek, segunda cabeza de serie, fue la primera en hacer acto de presencia en la arena principal del Abierto de Estados Unidos y necesitó de apenas una hora para vencer a la colombiana Emiliana Arango por 6-1, 6-2. El número uno del mundo, Sinner, tardó solo 39 minutos más en completar su victoria por 6-1, 6-1, 6-2 sobre Vit Kopriva de la República Checa.

La polaca tuvo un fácil comienzo

Obviamente, cada año es diferente", dijo Sinner, luciendo la manga blanca que comenzó a usar después de lastimarse el codo en una caída durante Wimbledon. "Vienes aquí comenzando este torneo, con suerte, de la mejor manera posible, lo cual hice", añadió.

Ante Kopriva, el italiano no mostró signo alguno del virus que lo obligó a abandonar en el primer set de la final del Abierto de Cincinnati contra su mayor rival, el número dos Carlos Alcaraz, la semana pasada.

El italiano llega como uno de los favoritos al título

Tanto Sinner como Alcaraz, que se han combinado para ganar los últimos siete títulos de Grand Slam, pueden ser dueños del primer puesto del ranking ATP después de estos 15 días. Del mismo modo, Swiatek, Coco Gauff o la número uno, Aryna Sabalenka, la campeona defensora, pueden dejar Nueva York en la cima de la WTA.

Los últimos once trofeos en Nueva York se los han repartido diez mujeres; solo Naomi Osaka, en 2018 y 2020, ganó más de uno en ese lapso. Y Williams, con tres seguidos de 2012 a 2014, fue la última mujer en irse como campeona en años consecutivos.

En cuanto a los hombres, nadie ha acumulado dos seguidos en el Abierto de Estados Unidos desde los cinco títulos consecutivos de Federer de 2004 a 2008, antes de perder en la final de 2009 ante Juan Martín del Potro.

Fuente: Tribuna del Yaqui