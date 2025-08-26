Vuelven las acciones al circuito de Zandvoort; dónde ver el GP de los Países Bajos EN VIVO

Comparta este artículo

Zandvoort, Países Bajos.- La Fórmula 1 reiniciará sus actividades después de tres semanas de no correr; el circuito de Zandvoort será la pista que le permita a los monoplazas rodar durante el Gran Premio de los Países Bajos. Con solo un resultado, los punteros del Campeonato de Pilotos se pueden invertir, es por eso que en las carreras restantes de la temporada, se esperan duelos electrizantes entre los integrantes del equipo McLaren.

El circuito de Zaandvoort está ubicado a 15 kilómetros al oeste de Ámsterdam, la capital de los Países Bajos; tras una serie de remodelaciones, la pista cuenta con una longitud de más de 4 mil 300 metros, además de unas curvas con peralte y cambios de altura. El circuito, además de la F1, alberga las categorías de soporte, así como fechas puntuables en diversos campeonatos de resistencia.

Tras la edición de 1985, la Fórmula 1 excluyó de su calendario al GP de los Países Bajos, por deficiencias sobre la seguridad, regresando a los planos estelares 35 años después. En la pandemia, se tuvo de regreso a la F1 en Zandvoort y, desde el 2020, se han celebrado las cinco ediciones de manera consecutiva; el héroe local, Max Verstappen, es el máximo ganador en la era moderna de este Gran Premio, pues logró cuatro victorias en las cuatro primeras ediciones, siendo interrumpida su racha por Lando Norris en el 2024.

Dónde ver el Gran Premio de los Países Bajos en vivo en México

Pista: Circuito de Zandvoort, Países Bajos

Fecha: Domingo, 31 de agosto

Horario: 07:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Fox Sports/F1TV

El Campeonato de Pilotos es dominado por los integrantes de la escudería McLaren, los cuales cuentan con una amplia ventaja ante su perseguidor más cercano; el australiano Oscar Piastri se encuentra en primera posición de la tabla, con 284 puntos, seguido por su coequipero, Lando Norris, el cual tiene 275 unidades. El tercer lugar, y con amplia diferencia, es el piloto de Red Bull, Max Verstappen, el cual ha conseguido 187 puntos. La pelea por el título de constructores es un reflejo de lo ocurrido con los conductores, ya que el equipo inglés domina ampliamente el campeonato y, a falta de 10 carreras, es casi un hecho que lograrán el bicampeonato en este rubro.

Así marcha el Campeonato de Constructores previo al GP de los Países Bajos

