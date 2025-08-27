Abogado de Julio César Chávez Jr. "expone" pruebas usadas en el juicio contra el exboxeador

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Conforme pasan los días durante el proceso legal que enfrenta Julio César Chávez Jr., va aumentando la polémica, pues el exboxeador fue colocado en libertad condicional y Rubén Fernando Benítez, su abogado, reveló las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República para comprobar los supuestos nexos con el narcotráfico de su cliente.

Julio César Chávez Jr. fue arrestado a las afueras de su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos, ya que se encontraba de manera ilegal en el país, después de que se venciera su visa; con el pasar de los días, se reveló que se enfrentaba a acusaciones mayores, pues se le ligaba con el Cártel de Sinaloa y se le culpaba de trasiego de armas. El pugilista estuvo detenido en Texas por más de un mes, hasta que fue deportado e ingresado al Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora.

Después de su primer audiencia, se supo que el juez federal, Enrique Hernández Miranda, vinculó a proceso a Chávez Carrasco, pero fue puesto en libertad condicional con ciertas medidas cautelares; su abogado, Rubén Fernando Benítez, comentó que se programó una audiencia complementaria para noviembre y, en caso de que su representado sea encontrado culpable, enfrentaría una pena menor, de aproximadamente ocho años de cárcel como máximo.

En entrevistas posteriores, el letrado ha señalado las pruebas que presentó la Fiscalía, catalogándolas como absurdas y débiles; según Benítez, la parte acusatoria argumenta su nexo con el narcotráfico, basando su culpabilidad en unas capturas de pantalla de redes sociales, así como un supuesto audio de Chávez Jr. y una foto donde el boxeador aparece con una gorra que hace alusión al exlíder del cártel, Joaquín Guzmán Loera.

Esto no es broma, agregaron post de internautas que lo critican porque en alguna ocasión traía una gorra que decía 701, que es la marca de El Chapo Guzmán, y que, según ellos, con eso se evidencia que sí pertenecía a la organización. Es una vacilada, esto se tiene que caer".

Julio César Chávez Jr. con una gorra de Joaquín Guzmán Loera

El abogado insistió en la inocencia de 'Julito' y aseguró que su cliente se encuentra 'agüitado' por las acusaciones en su contra, pero confía en que tendrá un juicio justo y la verdad saldrá a la luz.

Fuente: Tribuna del Yaqui