Albies y Profar disparan jonrones y los Braves le dan de palos a las Marlins

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Jurickson Profar conectó dos cuadrangulares solitarios, Ozzie Albies agregó uno más y remolcó cinco carreras, para que los Atlanta Braves apalearan el miércoles por 12-1 a los Miami Marlins.

Los Braves superaron a los Marlins por 21-1 en las últimas 10 entradas de su serie de tres juegos. Matt Olson y Michael Harris II también se fueron profundos por Atlanta.

La estrella de Atlanta, Ronald Acuña Jr., recibió cuatro bases por bolas y fue golpeado por un lanzamiento, lo que provocó la expulsión del manager Brian Snitker, tras reclamar a los umpires.

El abridor de los Braves, Joey Wentz (3-3), permitió una carrera y cinco hits en seis entradas y dos tercios. Hunter Stratton se encargó del resto sin mayores problemas, con solo un hit y un ponche.

Después de ganar seis series consecutivas para llegar a la marca de 55-55 (.500) el 3 de agosto, los Marlins (62-71) perdieron su séptima serie consecutiva para colocarse en .466.

Olson conectó un jonrón de dos carreras y Albies agregó un batazo de tres anotaciones contra Ryan Gusto en el tercer inning. Fue el tercer bambinazo de Albies en la serie después de que conectó dos el martes. Profar puso a los Bravos al frente cuando conectó el segundo lanzamiento de Gusto en el juego, para depositarlo detrás de la barda del jardín derecho.

Matt Olson contribuyó a la feria de jonrones

Snitker salió expulsado después de que Gusto (7-7) golpeó a Acuña con el primer lanzamiento después del jonrón de Olson. Un enojado Acuña dio un par de pasos hacia el montículo antes de dirigirse a la primera. Ambas bancas se vaciaron aunque no se lanzaron golpes. Snitker protestó por las advertencias del jefe de equipo Mark Wagner de represalias adicionales, lo que llevó a su expulsión.

Acuña se molestó después de recibir un golpe

Harris puso el 11-1 con un batazo de dos carreras en el sexto, y Profar volvió a jonronar en el séptimo. Profar caminó antes del jonrón de Olson, y Drake Baldwin caminó antes del batazo de Albies en el tercero.

A continuación

Los Braves viajan a Philadelphia para una serie de cuatro juegos ante los Phillies, con el diestro Cal Quantrill (4-11, 5.51 ERA) en el primer partido del jueves. Aaron Nola (2-7, 6.52 ERA) va por los Phillies. Los Marlins abren una serie de cuatro juegos contra los New York Mets el jueves por la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui