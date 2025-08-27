América vs Pachuca EN VIVO: ¿En qué canal y a qué hora ver la jornada 7 de la Liga MX?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La jornada 7 del Apertura 2025 estará marcada por el partido entre Club América y Pachuca, encuentro que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. El equipo de Coapa se presenta a este compromiso como sublíder del presente torneo y se enfrentará a uno de los rivales que mayor complicaciones les ha causado en los últimos años. A continuación te vamos a contar todo lo que necesitas saber para poder disfrutar en vivo de la Liga MX.

Actualmente, los dirigidos por André Jardine se ubican en el segundo lugar de la tabla general con 14 puntos, 13 goles a favor y seis en contra. Por su parte, los Tuzos han venido a la baja en las últimas fechas y momentáneamente se encuentra en el cuarto puesto de la clasificación con 13 unidades, con 11 goles a favor y cinco en contra. En el papel, el enfrentamiento está llamado a ser uno de los juegos más atractivos del fin de semana.

¿Cómo llegan América y Pachuca a la jornada 7?

En su partido anterior, Las Águilas consiguieron remontar un marcador adverso en su visita a Atlas. En el minuto 49, los Rojinegros se pusieron 2-1 con gol del paraguayo Diego González, sin embargo, la reacción americanista tuvo sus frutos en la recta final del encuentro. Con goles de Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Víctor Dávila, el conjunto capitalino consiguió la victoria por marcador de 2-4 en un cotejo que se tornó complicado durante muchos lapsos.

Mientras que los pupilos de Jaime Lozano empataron 1-1 con León la jornada pasada, en un encuentro un tanto deslucido. Los hidalguenses se fueron al frente al minuto 13 gracias a una anotación por la vía penal cortesía de Oussama Idrissi. Desde los once pasos, el panameño Ismael Díaz igualó los cartones y puso cifras definitivas en este compromiso.

Posibles alineaciones América vs Pachuca

América: Luis Malagón, Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Pachuca: Carlos Moreno, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann, Alonso Aceves, Brían García, William Silva, Elias Montiel, Luis Quiñones, Alexei Domínguez, Oussama Idrissi y Alexandre Zurawski.

Dónde ver América vs Pachuca

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Hora: 21:05 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Dónde ver: TUDN y ViX Premium

Fuente: Tribuna del Yaqui