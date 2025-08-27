Atletas sonorenses contribuyen a cosecha de medallas de México en los Panamericanos Jr.

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Encabezados por la cajemense Ana Carolina Herrera, la legión sonorense que compitió en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 contribuyó con su actuación al cuarto lugar obtenido por la delegación tricolor en la cita continental juvenil.

Fueron 14 los atletas de la entidad los que vieron acción en siete deportes, eclipsados por la gloriosa actuación de la karateca Ana Carolina Herrera Ayala, quien sacó la casta para conquistar una histórica medalla de oro en la división de 61 kilogramos kumite femenil.

Ana Carolina puso en alto el nombre de México

La sonorense perdió su primera pelea, pero luego ganó las tres siguientes, incluyendo la final, para proclamarse monarca de América y con ello aseguró de manera directa su pase a los Juegos Panamericanos Lima 2027, a celebrarse en la capital peruana del 16 de julio al 1 de agosto.

Otra que también destacó fue Sofía Ibarra con dos medallas de plata en el tiro deportivo: una de ellas en la modalidad de Individual y la otra en Mixto, al lado de Érick Ruiz, ambas en la especialidad de pistola de aire 10 metros.

Sofía Ibarra también contribuyó al medallero

Curiosamente, el par de preseas broncíneas también fue obra de un deportista, pues el nadador Alfredo Velázquez obtuvo ambas, las dos en relevos 4x100, una en varonil y la otra en combinados mixtos. Y aunque el tritón no estuvo presente en las finales, recibió las medallas tras formar parte de las cuartetas mexicanas que consiguieron, en la fase preliminar, el boleto a la pelea por los podios.

El tritón sonorense Alfredo Velázquez ganó dos bronces

A su vez, Bryan Vásquez casi subió al pódium, luego de que el equipo de voleibol de sala varonil culminó en la cuarta posición; en el atletismo, José Eduardo Chávez finalizó quinto en lanzamiento de martillo; Valeria Uribe terminó sexta en salto triple y Abimelec Zamorano logró también el sitio seis en el decatlón.

De igual forma, en el atletismo, los corredores Rafael Buelna (400 metros) y José Manuel Rodríguez (800) se quedaron en el primer heat eliminatorio de sus respectivas pruebas y lo mismo pasó con el karateca Jesús Francisco García, quien sólo participó en el round robin. En tanto, la esgrimista Leira Mabiael López no vio acción, pues estuvo como reserva.

Isabella de León destacó con la selección de handball

Mención especial a los jugadores sonorenses de handball, José Alfonso Flores Woolfolk (delantero) y David Fajardo (arquero), ya que destacaron como el mejor anotador y el portero más sobresaliente del selectivo varonil; en el balonmano femenil, Isabella de León fue la segunda goleadora del equipo azteca. En el ranking continental de la especialidad, la escuadra mexicana de hombres finalizó en la quinta posición y la de mujeres en el octavo puesto.

La actuación de los atletas sonorenses en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior fue similar a la de Cali-Valle 2021, pues también ganaron un oro; sin embargo, en Colombia el total fue de nueve, ya que hace cuatro años el balance arrojó un oro, cuatro platas y otros cuatro bronces.

Fuente: Tribuna del Yaqui