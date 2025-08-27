Barcelona vs Rayo Vallecano ¿Dónde ver la jornada 3 de LaLiga EN VIVO en México?

Comparta este artículo

Madrid, España.- La jornada 3 de LaLiga contará con duelos interesantes y uno de los más igualados es el que se dará en el césped del Estadio de Vallecas; el Barcelona, actual sublíder de la liga española, se enfrentará al Rayo Vallecano, que busca su segunda victoria consecutiva en casa.

El club 'blaugrana' se encuentra en el segundo renglón de la tabla de posiciones de LaLiga, acumulando dos victorias, empatado con cuatro equipos, pero posicionado ahí por la diferencia de goles; en su primer encuentro de la temporada, vencieron 3-0 al Mallorca, con goles de Rapinha, Ferran Torres y Lamine Yamal, y para su segundo compromiso, se enfrentaron al Levante, ganando por la mínima; el marcador final fue de tres goles contra dos y una anotación de último minuto por Unai Elgezabal.

Para el Rayo Vallecano el inicio ha sido de altibajos; en su primer encuentro, la tercera escuadra madrileña venció al Girona con un aplastante primer tiempo, pues las tres anotaciones marcadas en ese juego cayeron en los primeros 45 minutos. En la jornada 2, los 'Franjirrojos' cayeron por marcador de un gol a cero ante el Athletic Club en el Estadio San Mamés.

La última ocasión que el Barcelona y el Rayo Vallecano se enfrentaron fue el 17 de febrero del 2025, en la jornada 24 de LaLiga en la campaña anterior; los 'culés' se llevaron la victoria con un gol de penal anotado por Robert Lewandowski.

Dónde ver en México el Barcelona vs. Rayo Vallecano de LaLiga

Estadio: Estadio de Vallecas, Madrid, España

Fecha: Domingo, 31 de agosto

Horario: 13:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver en México: Sky Sports

Probables alineaciones del Barcelona vs Rayo Vallecano

Barcelona: García, Cubarsí, Araújo, Eric, Baldé, Pedri, De Jong, Rapinha, Olmos, Yamal y Torres

Rayo Vallecano: Batalla, Felipe, Lejuene, Chavarría, Ratiu, Ciss, López, Palazón, Álvaro, Frutos y Díaz

Diversos medios indican que el Barcelona y el Chelsea están en negociaciones por el mediocampista español Fermín López, de 22 años, y los rumores apuntan a que el 'Barça' dejó la decisión en el jugador, por lo que, en caso de optar por ir al futbol inglés, no estará convocado para el juego del domingo.

Fuente: Tribuna del Yaqui