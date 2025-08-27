Brandon Moreno chocaría en diciembre ante un contendiente mundial: Conoce de quién se trata

Comparta este artículo

Las Vegas, Nevada.- Parece que solo es cuestión de tiempo para que se haga oficial el regreso del primer campeón de la UFC nacido en México, Brandon Moreno, quien todavía es una de las caras a seguir dentro de las Artes Marciales Mixtas (MMA) del país.

Este miércoles 27 de agosto, según algunos portales especializados en MMA, el 'Bebé Asesino' estaría regresando para mediados de diciembre ante el excontendiente mundial de peso mosca, Tatsuro Taira. En caso de confirmarse este cruce, el mexicano estaría con altas posibilidades de volver a disputar el oro, siempre y cuando supere al japonés.

Aunque Taira es el número cinco de la categoría y Moreno es el dos, el combate no es nada sencillo para el de Tijuana, ya que su posible rival suma solamente un descalabro en ocho peleas que ha tenido dentro de la empresa de Dana White.

Por otra parte, el también apodado 'The Best' ya sabe lo que es pelear ante un guerrero mexicano, e inclusive se mantiene invicto contra peleadores tricolores. Tatsuro Taira en el 2023 derrotó por sumisión a Jesús Aguilar, mientras que ese mismo año superó por decisión unánime a Édgar Cháirez.

Ahora con Moreno la tarea es diferente, debido a que subirá al octágono frente a un dos veces campeón mundial y ante un histórico del MMA en México. Brandon, desde su última caída el año pasado en casa ante Brandon Royval, ha ligado dos victorias consecutivas frente a los contendientes mundiales: Amir Albazi y Steve Erceg.

Tanto Taira como el de Baja California comparten rival dentro de la UFC se trata del mexicoamericano Brandon Royval, que se encuentra como número tres en la categoría y derrotó a los dos en el 2024.

A la espera

El actual campeón de peso mosca sigue siendo Alexandre Pantoja, quien ostenta cuatro defensas del título que le arrebató precisamente a Brandon Moreno en el 2023. El brasileño en su más reciente combate superó vía la sumisión a Kai Kara-France, por lo que está a la espera de un retador, que podría tratarse del ganador entre el tricolor y el nipón.

A su vez, otro de los nombres que levanta la mano para tener una oportunidad de oro es el jovencito de Birmania, Joshua Van, que viene de derrotar en una auténtica guerra a Brandon Royval.

Fuente: Tribuna del Yaqui