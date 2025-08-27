Djokovic sufre de más ante Svajda, pero avanza a tercera ronda del US Open

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Después de un lento comienzo y tras ceder el primer set, el serbio Novak Djokovic se sobrepuso para vencer el miércoles 6-7 (5), 6-3, 6-3, 6-1 a Zachary Svajda, manteniéndose invicto en su carrera en las dos primeras rondas del Abierto de Estados Unidos.

Djokovic parecía estar trabajando demasiado físicamente al principio del partido, como lo estuvo a veces en su victoria en la primera ronda contra Learner Tien. En dos encuentros el serbio se ha mostrado muy errático, con muchos altibajos.

El jugador balcánico llegó al Abierto de Estados sin haber participado en la gira americana de pista dura y eso se está notando. Su último partido oficial databa del 11 de julio en las semifinales de Wimbledon.

El serbio fue exigido de más

Pero después de que le rompieran el saque para quedarse atrás 3-1 en el tercer set, 'Nole' finalmente comenzó a verse como el jugador que ha ganado un récord masculino de 24 títulos de Grand Slam, incluidos cuatro de ellos en Nueva York.

Djokovic, séptimo cabeza de serie, ganó los siguientes ocho juegos contra el estadounidense para abrir una ventaja de 3-0 en el cuarto set y finalmente lo cerró en solo 26 minutos después de que el primer set duró una hora.

Svajda fue un duro rival en el comienzo

Djokovic, de 38 años, ya es el tenista con más presencias en tercera ronda de los majors, con 75, una más que Roger Federer; también es quien más ha llegado a la tercera ronda con sus 19 apariciones en Nueva York y con este triunfo alcanza las 191 victorias sobre canchas duras a nivel de Grand Slam, igualando con ello al mismo Federer en esta particular marca. Siempre ha ganado sus dos primeros compromisos en las pistas de Flushing Meadows.

Y ahora, con la mira puesta en la cuarta ronda y en superar el registro del suizo, Djokovic chocará en la próxima instancia con el ganador del duelo protagonizado por el argentino Francisco Comesaña y el británico Cameron Norrie.

Fuente: Tribuna del Yaqui