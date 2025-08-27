El mexicano Rodrigo Huescas y el Copenhague logran clasificarse a la Champions League

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando parecía que la próxima edición de la Champions League se quedaría sin representación de jugadores nacionales, una de las joyitas más prometedoras para el futbol en México logró clasificarse con su club a la Liga de Campeones de la UEFA; Rodrigo Huescas y el Copenhague lograron asegurar su pase al torneo de clubes más importantes de Europa.

El equipo danés se jugó su boleto en los playoffs contra el FC Basel de la Superliga de Suiza; en el primer duelo de los playoffs, las escuadras salieron sin dividendos, al empatar a un gol. Para el juego de hoy, los equipos necesitaban salir a ganar, pues era su última oportunidad de colarse en la Champions League.

El Copenhague tomó el control del encuentro en el arranque, pero no pudieron consumir su superioridad en el marcador hasta el arranque del segundo tiempo; apenas en el minuto 46, Elias Achouri robó el balón en el último sector de la cancha y puso un centro perfecto para que Andreas Cornelius rematara solo en el área chica. La segunda anotación cayó en el minuto 86 por Youssoufa Moukoko, el cual cobró de manera certera un penal marcado.

Rodrigo Huescas fue titular en los seis encuentros eliminatorios que tuvo el Copenhague y no solo eso, el defensor mexicano disputó todos los partidos completos, acumulando más de 540 minutos y también anotó un gol en estas eliminatorias para la Champions. En la Superliga de Dinamarca se repite la historia, pues en los seis encuentros que se han disputado del torneo, ha sido titular en cinco y en uno más vino del banquillo con dos asistencias a su cuenta.

El canterano del Cruz Azul fue muy criticado antes de su partida al futbol europeo, ya que rechazó contratos multimillonarios para que se quedara en la Liga MX; Huescas decidió irse a una liga de nivel moderado, pero, apenas en su segunda temporada con el club danés, logrará convertirse en uno de los mexicanos más jóvenes en disputar la Champions League. Por si fuera poco, se perfila a ser convertirse en un jugador titular para la Selección Nacional y formar parte del representativo para el Mundial 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui