El Toluca visita al Atlético San Luis; dónde ver EN VIVO la jornada 7 de la Liga MX

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- La jornada 7 del Apertura 2025 comenzará con los actuales campeones de la Liga MX visitando el Estadio Alfonso Lastras Ramírez; el Atlético San Luis recibirá a los Diablos del Toluca, los cuales llegan necesitados de victoria, luego de no ganar en las últimas dos jornadas, además de quedar eliminados de la Leagues Cup en los cuartos de final.

El 'Chorizo Power' se encuentra en la sexta posición de la tabla, acumulando 10 puntos derivados de tres victorias y un empate contra dos derrotas. El último partido que ganaron fue el 11 de agosto, en la jornada 4 contra los Bravos de Juárez; Paulinho y Juan Pablo Domínguez fueron los anotadores de ese partido. En la jornada 5, los Diablos empataron contra Pumas a un gol y perdieron el invicto en el sexto partido de la liga contra Cruz Azul.

El Atlético San Luis se encuentra en la décima posición de la tabla, justo en el último lugar para poder ingresar al Play In; solo ha logrado dos victorias y cuatro derrotas. En la jornada 6, cayeron ante los Gallos Blancos del Querétaro, en un encuentro con polémica arbitral, pues se expulsó a un jugador del San Luis y se jugaron más de 14 minutos de compensación; su última victoria fue en la jornada 5 ante el Puebla con doblete de Joao Pedro. Esa derrota a la 'Franja' le bastó para despedir a su entrenador.

Su último encuentro fue en el Clausura 2025, durante la jornada 16 del torneo; el 16 de abril de este año, los Diablos del Toluca vencieron por la mínima al Atlético San Luis. De los 11 encuentros que se tienen registrados de manera oficial, los escarlatas mantienen un dominio total, ya que cuentan con ocho victorias, por dos del Atlético San Luis; la ocasión más reciente en la que el San Luis no fue vencido por el Toluca fue durante el Apertura 2022.

Dónde ver el Diablos del Toluca vs Atlético San Luis del Apertura 2025

Estadio: Estadio Alfonso Lastras, San Luis Potosí, San Luis Potosí

Fecha: Viernes, 29 de agosto

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/Disney+

Apenas la semana anterior, los dirigidos por Antonio Mohamed fueron eliminados de la Leagues Cup en penales contra el Orlando City; a pesar de que los Diablos se habían establecido como un claro favorito, al pasar en primer lugar de los clubes mexicanos, cayó en la misma instancia que los tres equipos restantes de la Liga MX.

Fuente: Tribuna del Yaqui