Los Ravens convierten a Kyle Hamilton en el safety mejor pagado de la NFL

Baltimore, Estados Unidos.- Kyle Hamilton se unió a la lista de jugadores de los Baltimore que recibirán un gran contrato nuevo esta temporada baja; esto después de que los Ravens acordaron una extensión de cuatro años y 100.4 millones de dólares con su safety estrella. El acuerdo incluye 82 millones de dólares garantizados.

El acuerdo con Hamilton, un All-Pro en 2023, se produce después de que los Ravens también le dieron al corredor Derrick Henry una extensión hasta 2027 y al receptor Rashod Bateman una extensión hasta 2029. Baltimore también volvió a firmar al tackle Ronnie Stanley esta temporada baja, poco antes de que llegara a la agencia libre.

"Solo estamos tratando de firmar a tantos muchachos como podamos hasta que no podamos. Eso es realmente lo que significa", dijo el gerente general Eric DeCosta. "Creo que la lista habla por sí misma, pero es un desafío y me mantiene despierto por la noche. Me siento muy, muy bien con este equipo, pero quiero sentirme tan bien con el equipo de 2027 y el equipo de 2030 como me siento con este equipo".

El jugador es pieza clave en la defensiva

Sin embargo, los Ravens todavía tienen pendiente un nuevo acuerdo con una de sus principales figuras: el mariscal de campo Lamar Jackson, y tampoco ha habido una extensión aún para el centro Tyler Linderbaum, quien fue reclutado en la primera ronda con Hamilton en 2022.

Seguirá atado al equipo por varios años más

"Esos están en curso. Me gusta trabajar en la oscuridad, en silencio y tratar de hacer todo lo que podamos. Tenemos muchas cosas diferentes sucediendo", dijo DeCosta. "Tenemos muchos jugadores realmente buenos. Es una bendición y una maldición. Creo que hacemos un buen trabajo en el draft, y eso significa que tenemos jugadores que merecen que se les pague bien".

Hamilton, quien está entrando en su cuarta temporada en la NFL, ha ayudado a los Ravens a ganar títulos de la NFC Norte en cada uno de los últimos dos años con su versatilidad en el esquema defensivo. Ha llegado a dos Pro Bowls y parece estar en camino de unirse a Jackson como piedra angular de la franquicia y favorito de los fanáticos. Ahora se le pagará en consecuencia.

El defensivo se dijo feliz con la firma del acuerdo

"Es una cantidad loca si solo hablas de dinero, una cantidad loca de dinero, y tengo la suerte de estar en la posición en la que estoy. Pero mi mamá siempre me dijo que el dinero solo te hace más de lo que ya eres", dijo Hamilton. "Entonces, creo que es una bendición y estoy emocionado de ayudar a mi familia, ayudar a otros con eso también. Pero no creo que realmente cambie mi perspectiva o mi percepción de quién soy como persona. Me enorgullezco de eso".

