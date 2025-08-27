Mexicali presenta lista de invitados a la pretemporada de la LAMP: Deja fuera a un ligamayorista mexicano

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- A tan solo semanas para que se pongan en marcha las primeras actividades de pretemporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los Águilas de Mexicali anunciaron este miércoles 27 de agosto, la lista de peloteros invitados a los entrenamientos.

Una vez filtrados los nombres, un total de 67 jugadores, están en busca de conformar el roster del equipo 'emplumado' que para este torneo estará encabezado por el experimentado manager Óscar Robles.

Aunque en la lista hay nombres que ya se tenían presupuestados, si hubo sorpresas, ya que la directiva 'cachanilla' no decidió invitar a los campos de entrenamiento al pitcher ligamayorista Valente Bellozo, quien actualmente es jugador de los Miami Marlins.

Con un récord de una victoria y tres derrotas, 4.02 de efectividad y 46 ponches en 26 juegos de este 2025, el nacido en Mexicali, es uno de los pocos inicialistas que tiene actualmente el país dentro de las Grandes Ligas. Este torneo ha sido complicado para Bellozo, pues ha pasado por diferentes lesiones, motivo por el cual podría no estar contemplado para reportar con Águilas dentro de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

La lista

Al final se presentarán a los campos de entrenamiento 39 lanzadores, siete receptores, 13 infielders y ocho jardineros; quienes se pondrán a las órdenes del manager y cuerpo técnico que a partir del próximo 10 de septiembre, en El Nido de Los Águilas comenzarán sus trabajos.

Los fronterizos tendrán el 20 de septiembre su primer juego de preparación en Guerrero Negro, posteriormente viajarán para disputar el segundo encuentro en Santa Rosalía. Mientras que del 22 al 24 de septiembre disputarán el torneo Baja Series en La Paz, donde sostendrán dos choques contra Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán.

Lista de invitados

"Tenemos un roster muy completo, capaz de disputar por un campeonato, nuestra pretemporada está planificada para darle oportunidad a los jugadores novatos y locales para que se muestren y que los jugadores establecidos puedan llegar en las mejores condiciones al inicio de temporada", comentó José Amador, gerente deportivo de los 'caballeros'.

El debut de Mexicali será el 15 de octubre cuando recibirán al actual campeón de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los Charros de Jalisco, en El Nido de Los Águilas, dentro de la cartelera del Juego Inaugural.

Fuente: Tribuna del Yaqui