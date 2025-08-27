"Mi último proyecto": 'Checo' Pérez revela que Cadillac será su último equipo antes del retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez tuvo una conferencia de prensa en la CDMX como parte de su gira de presentación oficial como parte de la nueva escudería de Cadillac para la F1; el de Jalisco se dio el tiempo para aclarar cuáles fueron los motivos para firmar con el equipo, así como las expectativas para su temporada de regreso, y también habló de cuánto tiempo estará en el automovilismo y su probable retiro.

Apenas ayer martes, 26 de agosto, en Nueva York, Estados Unidos, se tuvo la presentación de la dupla de pilotos elegida para el primer año del equipo estadounidense; a través de las redes sociales del equipo y de la F1, se confirmaron los rumores que circularon por los medios en las últimas semanas y oficializaron a Valtteri Bottas y a Sergio Pérez, los cuales tuvieron una gira de medios por la urbe estadounidense, pero el mexicano llegó la noche de ayer a la capital mexicana para ultimar los detalles de la conferencia.

Acompañado de su amigo y expiloto, Guillermo 'Memo' Rojas, y el periodista, Alberto Latti, 'Checo' habló ante los medios y un gran número de fanáticos que se dieron cita en su primer evento como piloto de Cadillac. Apenas subió al escenario, Pérez Mendoza agradeció a los aficionados presentes y comentó que el movimiento alrededor de su nombre no se trataba de solo un piloto, sino que abarcaba a toda una nación.

Sobre la duración de su contrato, el jalisciense reveló que de inicio firmó un contrato por dos años, lo que normalmente conlleva una cláusula de renovación por un año más, por lo que Pérez podrá estar en la F1 por al menos hasta 2029; también relató que sabe que será un inicio complicado para la escudería, ya que al ser un proyecto a largo plazo, no tendrán resultados inmediatos y en las primeras carreras lucharán por conseguir puntos.

De igual manera, aseguró que lo que lo convenció a cerrar su acuerdo con el equipo estadounidense es la visión del mismo y todo lo que la marca conlleva, y aseguró que, de no haber sido una propuesta interesante, hubiera descartado su regreso a la Fórmula 1. Si bien tendrá un inicio complicado, tiene gran entusiasmo sobre la evolución del equipo y reveló que dirá adiós a las pistas luego de terminar su ciclo con Cadillac. "Veo a este equipo como mi último gran proyecto que haré en la F1 y lo quiero dar todo".

Sobre su compañero de equipo, Valtteri Bottas, Pérez señaló que ambos regresan a las competencias con la meta de poder desarrollar de gran manera los monoplazas de su escudería, pero ninguno tiene la necesidad de demostrar su superioridad ante su coequipero y relató que aún no hay rol definido sobre quién será el piloto 1.

Fuente: Tribuna del Yaqui