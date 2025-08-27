¡Novato maravilla!; Nolan McLean con joya de pitcheo en la victoria de los Mets a los Phillies

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Los New York Mets frenaron en seco a la ofensiva de los Philadelphia Phillies y lograron barrerlos con holgado marcador; el abridor por los neoyorquinos, Nolan McLean, siguió con su debut de ensueño y llegó a su tercera victoria en su tercera apertura, además de no permitir carrera en dos de ellas.

El novato de 26 años sorprende cada vez más cuando sube a la lomita y, ante una ofensiva tan peligrosa como la de los Phillies, hizo parecer sencillo dominarlos; el de Willow Spring lanzó por ocho entradas completas, con solo cuatro imparables permitidos y seis ponches, sin permitir base por bola y empleando menos de 100 lanzamientos. El mexicoamericano Taijuan Walker cargó con la derrota, ya que recibió cuatro anotaciones y diez imparables en las cinco entradas lanzadas.

La tercera entrada trajo el primer rally de la escuadra local, cuando Brett Baty abrió la tanda con un batazo de dos estaciones, seguido por Hayden Senger y Francisco Lindor, los cuales ligaron imparables, mandando la primera a la pizarra. Juan Soto continuó con el ataque con el cuarto imparable de la entrada y Pete Alonso envió a la registradora la tercera anotación del inning.

En la quinta entrada cayó una más para los Mets, impulsada por Mark Vientos, el cual se encontró a Alonso en la tercera almohadilla. Los maderos de los visitantes se vieron completamente maniatados, pues McLean se encontraba lanzando juego perfecto hasta la séptima entrada, cuando cayó el sencillo de Bryce Harper. Las dos carreras restantes para los Mets cayeron por un cuadrangular de Mark Vientos con Brandon Nimmo en las almohadillas.

Un arranque inmejorable para Nolan McLean

Esta fue apenas la tercera aparición para el formado en Oklahoma State; en sus tres aperturas en MLB acumula 20.1 entradas lanzadas con solo 10 imparables recibidos y promedia más de 1 ponche por entrada lanzada, dejando una minúscula efectividad de 0.89. McLean tiene una de las mejores proyecciones en las Grandes Ligas y ya comenzó a romper récords establecidos desde hace más de un siglo.

