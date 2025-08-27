Puerto Peñasco: Anuncian la ‘Gran Carrera del Desierto de Sonora’ 18 y 19 de octubre

Comparta este artículo

Puerto Peñasco, Sonora.- La Secretaría de Economía y Turismo en Sonora anunció la cuarta edición de la ‘Gran Carrera del Desierto de Sonora’, a realizarse el 18 y 19 de octubre en Puerto Peñasco, dirigida a corredores profesionales y amateurs.

Fernando del Olmo, organizador del evento, recordó que la visión del gobernador, Alfonso Durazo Montaño, es dar a Puerto Peñasco una nueva perspectiva y aprovechar sus privilegios naturales para promocionar el municipio y el Gran Desierto de Altar.

También se confirmó que se entregará una bolsa acumulada de 120 mil pesos y trofeos inspirados en la cultura sonorense. Con este evento, se aspira a una derrama económica de cinco millones de pesos y el posicionamiento del estado.

La carrera contará con la participación especial de corredores rarámuri de la Sierra Tarahumara y atletas Tohono de Arizona y parte de Sonora, reconocidos por su resistencia legendaria y su conexión cultural con el desierto.

Se espera que más de 600 corredores de más de 10 países lleguen a Puerto Peñasco para participar en la ‘Gran Carrera del Desierto de Sonora’, evento que es considerado como una fiesta familiar.

Las inscripciones comenzaron ayer, 27 de agosto del 2025, y los paquetes pueden alcanzar hasta los cinco mil 400 pesos, donde se incluye acompañamiento y hospitalidad.

La carrera se realizará entre el 18 y 19 de octubre del 2025 y contará con seis distancias para los corredores, las cuales son 5, 15, 25, 35, 50 y 70 kilómetros como maratón.

Con este evento, La Secretaría de Economía y Turismo de Sonora busca, además de promocionar el deporte, fomentar el turismo de la región de Altar a Puerto Peñasco.

Dos mil personas, por lo menos, han participado en la ‘Gran Carrera del Desierto’ en Puerto Peñasco en sus tres ediciones anteriores, por lo que se espera terminar la administración estatal alcanzando los tres mil corredores.

590 corredores participaron en todas las categorías en la edición 2024 de la ‘Gran Carrera del Desierto’.

Fuente: Tribuna