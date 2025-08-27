Raúl Jiménez se reencuentra con el gol; el mexicano guía al Fulham sobre el Bristol City

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El delantero mexicano, Raúl Jiménez se reencontró con el gol a nivel de clubes y fue pieza clave para la victoria de su equipo; el 'Lobo de Tepejí' fue elegido como titular y movió las redes en la victoria del Fulham sobre el Bristol City en la segunda ronda de la Copa de Liga de Inglaterra.

El seleccionado nacional regresó a la titularidad tras ser relegado como suplente en el encuentro de la jornada 2 de la Premier League cuando el Fulham recibió al Manchester United; durante su primer encuentro en la liga inglesa, Jiménez disputó 66 minutos contra el Brighton y fue sustituido por Rodrigo Muniz.

El encuentro contra el Bristol City comenzó parcialmente dominado por el equipo de Raúl y el reflejo fue cuando ambas anotaciones cayeron antes de la primer media hora de juego; apenas corría el minuto 8, cuando Adama Traoré lanzó un centro al área, el cual fue buscado por Jiménez pero se anticipó George Tanner y en su intento por expulsar el balón, terminó marcando gol en propia puerta, rompiendo el cero en el marcador.

La ofensiva del Fulham siguió apretando y en el minuto 20 consiguieron un córner de lado derecho de la cancha; Harrison Reed cobró la jugada a balón parado, lanzando un centro a las afueras del área chica. Jiménez se encontraba solo y pudo controlar el balón, dejando la pelota botando y antes que los defensores llegaran, lanzó un disparo mortal de pierna derecha al segundo poste, a lo que poco pudo hacer el guardameta rival.

Este se convirtió su primera anotación en la temporada oficial, aunque durante los juegos de preparación , Raúl Jiménez anotó un golazo de tiro libre en el partido del Fulham contra el Eintracht Frankfurten la cancha del Craven Cottage. Ese encuentro se definió por el solitario gol de mexicano.

Se espera que Raúl Jiménez sea incluido en la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos amistosos que se jugarán en Estados Unidos contra Corea del Sur y Japón durante la fecha FIFA; apenas en el verano, 'El Lobo de Tepejí' tuvo una gran actuación con el equipo tricolor, siendo pieza esencial en su triunfo en la Copa Oro.

Fuente: Tribuna del Yaqui