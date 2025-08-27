Regreso de 'Checo' a F1, el boxeo está en riesgo en Japón y más noticias en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- La agenda deportiva del pasado martes 26 de agosto estuvo bastante movida desde tempranas horas. Si deseas conocer la información más relevante sobre el deporte, quédate a leer TRIBUNA porque te trae el mejor resumen. A través del Top 3 Deportes podrás descubrir todos los detalles del regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1 con una nueva escudería; el mexicano ahora formará parte de Cadillac.
Javier Aguirre busca jugadores
Rumbo a la Copa del Mundo del 2026, el director de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, sigue buscando jugadores para convocarlos; el futbol mexicano atraviesa una crisis y eso queda claro en el desempeño del 'Tri'.
Boxeo, en riesgo en Japón
Luego de la muerte de dos boxeadores en el mismo mes, autoridades de Japón analizan prohibir el boxeo. Quienes fallecieron fueron Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa; ambos estaban en la misma cartelera y presentaron lesiones cerebrales a raíz de una pelea.
Es oficial: 'Checo' Pérez correrá para Cadillac
El piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez, confirmó su esperado regreso a la Fórmula 1 luego de semanas de rumores. A través de diversas publicaciones en redes sociales, el piloto tapatío confirmó que fue firmado por Cadillac, escudería que debutará en el máximo circuito el próximo 2026.
