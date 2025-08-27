Renata Zarazúa tiene cita con la historia en el US Open ¿Dónde ver su duelo ante Diane Parry?

Comparta este artículo

New York, Estados Unidos.- Fue el pasado lunes 25 de agosto cuando se escribió una de las hazañas más grandes del 'deporte blanco' mexicano, con Renata Zarazúa dejando fuera en la primera ronda del US Open 2025 a la estadounidense Madison Keys, sembrada como la número seis del mundo.

El resultado fue para la historia, ya que la mexicana se impuso por tres parciales de 6-7 (10), 7-6 (3) y 7-5 en la cancha central de New York y con esto se convirtió en la primera tenista azteca en vencer a una top 10 de la Asociación de Tenis Femenino (WTA), pero este jueves 28 de agosto buscará hacer todavía más grande su historia, cuando se mida a la francesa Diane Parry, por el pase a la tercera ronda.

Aunque es una tarea complicada, la tricolor tiene altas posibilidades de avanzar, ya que las estadísticas la favorecen; Renata tiene un historial favorable de 2-0 frente a la nacida en Francia, por lo que la ilusión de ver a la mexicana haciendo historia crece todavía más.

Cabe destacar que la nacida en la Ciudad de México llegó al importante evento haciendo historia. Con su presencia en la cancha central del US Open, completó un ciclo nunca antes logrado por una jugadora tricolor, que es disputar compromisos en las cuatro canchas centrales de los Grand Slams: Australia, Roland Garros, Wimbledon y ahora US Open.

¿Dónde ver?

Si bien es cierto que el duelo de la segunda ronda frente a Diane Parry estaba presupuestado para este miércoles, las autoridades del torneo hicieron ajustes y lo programaron para este jueves 28 de agosto. El horario estimado del enfrentamiento es a las 10:50 horas (tiempo de Sonora) y será televisado a nivel nacional e internacional por ESPN.

Renata Zarazúa es la primera tenista mexicana en estar entre las mejores 100 de las clasificaciones de la WTA desde 1996, y su mejor desempeño alcanzó el ranking 51 a finales del 2024, pero una victoria ante Diane Parry la podría sin duda alguna colocar entre las mejores 30 del mundo.

Hay que recordar que después de la tercera ronda siguen los ya tradicionales octavos de final en el torneo US Open 2025, un camino que ya no luce tan lejano para la tenista capitalina de 27 años de edad.

Fuente: Tribuna del Yaqui