¿'Santi' Giménez se va del AC Milan? Agente del mexicano sale a aclarar el futuro del delantero

Ciudad de México.- En las últimas semanas, han circulado fuertes rumores entre la prensa italiana, los cuales indican que el AC Milan le estaría buscando un nuevo conjunto dentro de la Serie A al delantero mexicano Santiago 'Santi' Giménez, por lo cual su agente tuvo que romper el silencio y reveló sobre lo que pasará con la carrera del 'Bebote'.

Los primeros rumores circularon después de que se supiera que el equipo 'Rossoneri' estaba interesado en fichar al nigeriano Victor Boniface; también se habló de que el mexicano sería moneda de cambio para un intercambio entre equipos de la liga italiana. El fichaje de Boniface se descartó, pues el nigeriano ha batallado con diversas lesiones a lo largo del año y, sobre los probables cambios, se descartó la idea con el arranque de la temporada.

Otros motivos por los cuales se pensaba que 'Santi' no tendría cabida con el AC Milan fueron el cambio de director técnico que hubo en el club, después de una temporada complicada; Massimiliano Allegri fue el nuevo entrenador elegido para los 'Rossoneri', el cual ya brindó la confianza al mexicano de ser su delantero titular para la primera jornada de la Serie A.

Ante la continuación de las especulaciones, el representante del 'Bebote' rompió el silencio y salió a aclarar los rumores sobre el futuro del delantero. Rafael Pimienta, agente personal del seleccionado nacional, negó categóricamente la salida de su cliente del AC Milan y descartó que el mexicano sea intercambiado por otro jugador. "Giménez no dejará el Milan. Puedo asegurar que los reportes son falsos. No hay negociación alguna en curso. Santi está comprometido con el proyecto del Milan y con su desarrollo como futbolista".

También destacó la confianza que le ha brindado su nuevo entrenador y señaló que se encuentra trabajando de cerca con el mismo para acoplarse a su estilo de juego, pero está listo para seguir con el rol de titular en su posición. El agente concluyó el mensaje insistiendo en que la afición del club y del jugador debe estar tranquila, ya que no hay motivo alguno para pensar en la salida de Santiago Giménez del AC Milan.

Fuente: Tribuna del Yaqui