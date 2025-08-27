¡Se ponen los guantes!; comentarista de TUDN reta a una pelea a David Faitelson

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La popularidad de las peleas de box entre personalidades sigue creciendo con los diversos eventos realizados a nivel mundial y hay varios periodistas deportivos que han comentado estar interesados para protagonizar una función en los próximos años; ahora, el comentarista Damián Zamogilny retó a una pelea de box a su compañero de TUDN, David Faitelson.

En una de las ediciones más recientes del programa 'Más Deporte' en el canal de YouTube de TUDN, los panelistas, entre ellos Andrés Vaca y Zamogilny, estaban hablando sobre el evento 'Supernova Orígenes', el cual emula el formato de 'La Velada del Año'; dichos eventos constan de una cartelera de boxeo amateur, protagonizada por personalidades de internet, como streamers e influencers.

Ante la pregunta sobre quién participaría en algún evento similar, el 'Ruso' reveló que él estaba dispuesto a protagonizar una pelea de box y también reveló a qué oponente le gustaría enfrentarse. "David Faitelson sí me gustaría para un combate de box. Pónganme a David porque ya lo conozco y hasta cierto punto ya tengo una relación de compañeros que antes no tenía", señaló el comentarista. También, señaló que otro oponente que le gustaría enfrentar es Juan Pablo Fernández, hijo de 'Joserra' Fernández.

Aunque pudiera ser complicado el ver a David Faitelson peleando, no se puede descartar la idea, ya que el periodista israelita está relacionado de manera directa con la organización de 'Supernova'. El comunicador estuvo al frente de la presentación de los combates de box, también dirigió la ceremonia de pesaje y formó parte del equipo de comentaristas durante la función.

Andrés Vaca reta a Christian Martinolli

En un espacio similar, el también comentarista de TUDN, Andrés Vaca, señaló que estaría dispuesto a ponerse los guantes contra el titular de TV Azteca; en el podcast Cuadro A, Vaca comentó que, en caso de firmar un combate, le gustaría que fuera contra Christian Martinoli, a pesar de la relación cordial que mantienen. Señaló que podría ser el combate principal del evento, por todo el morbo que representaría en la afición.

Fuente: Tribuna del Yaqui