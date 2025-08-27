Septiembre llega repleto de boxeo en Sonora: Habrá función en Nogales, Obregón y Hermosillo

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.-Septiembre es el mes por excelencia del boxeo azteca, pues es la fecha donde se celebran las fiestas patrias; por ende, en lugares como Las Vegas, Anaheim, Phoenix e inclusive la Ciudad de México, se desarrollan carteleras encabezadas por los pugilistas más destacados del país.

Ahora, Sonora, el cual es uno de los estados de mayor tradición históricamente en el 'Deporte de los puños' en México, se unirá a esta fiesta y en el siguiente mes tendrá un calendario repleto de boxeo con nombres como: el doble campeón mundial Oscar Valdez, el clasificado Rosario 'Pinocho' Sánchez y el exretador Irak Díaz, encabezando veladas en diferentes ciudades del estado.

El hijo pródigo vuelve a casa

El telón de la actividad boxística se abrirá el próximo sábado 6 de septiembre en el Domo Binacional de Nogales, Sonora, en una función especial, ya que marca el regreso del doble campeón mundial Oscar Valdez, a casa. Esa noche, el también dos veces olímpico se medirá ante el estadounidense Ricky Medina, en una contienda a 10 asaltos en la división superpluma, que será transmitida por ESPN Y TV Azteca.

Además de la presencia del excampeón mundial en dos categorías diferentes, se contará con un total de 11 peleas, teniendo en el respaldo al prospecto mexicano, Israel 'Azulito' Ramírez (23-2-0, 12 Ko’s) de Mexicali, contra el invicto José Amaro (12-0-1, 4 Ko’s), de Monterrey, por el campeonato NABF, del Consejo Mundial de Boxeo.

Otro de los pugilistas que también verán actividad ese día son: Luis Corona Parra, Juan Diego, Óscar Cortés y Julio César 'Volteos' Parra, Carolina 'Sirenita' Fernández, entre otros.

Escenario de lujo

El mismo 6 de septiembre, pero en Ciudad Obregón se realizará otra función que será transmitida a nivel nacional e internacional por Televisa y VIX. La velada estará encabezada por el invicto mochitense Rosario 'Pinocho' Sánchez (20-0), quien intercambiará metralla ante el panameño exretador al título Jaime Arboleda (20-4).

Mientras que en la coestelar, el empalmense Marco Cota (12-1) volverá a verse las caras frente a Brayan Aguirre (7-1); ambos se enfrentaron el pasado mes de abril en Guaymas, en un duelo que terminó en empate.

En tanto, en una de las peleas más esperadas de la noche; Danitza 'Cobrita' Martínez (5-0) pondrá en riesgo su marca perfecta contra la contendiente mundial Mirna 'Diabla' Sánchez (8-2) de Ciudad Juárez. Dicho evento de boxeo marca el reestreno del Gimnasio Municipal Manuel Lira García de Ciudad Obregón.

Edición del periódico TRIBUNA 28 de agosto

Noche de poder

A su vez, el teleón cerrará en Sonora el 27 de septiembre en el Gimnasio Juan Francisco 'El Gallo' Estrada, de Hermosillo, con una función que estará respaldada con pugilistas destacados de la región como Jandell Caballero, Luis Angulo y Alexis González.

También el experimentado David 'Zamorita' Reyes, y el exretador al título del mundo, Irak ‘Magnífico’ están confirmados para subir al ring, pero todavía no tienen un rival para esa fecha, que promete robarse los reflectores en la 'H'.

Fuente: Tribuna del Yaqui