Truena el madero de Eugenio Suárez y le da la victoria a los Mariners sobre los Padres

Seattle, Estados Unidos.- Los Seattle Mariners vencieron a los San Diego Padres en un juego en el que el nacido en Puerto Ordaz, Venezuela, destacó con su actuación en la caja de bateo; Eugenio Suárez bateó dos imparables, entre ellos un cuadrangular, y produjo tres rayitas en la victoria 4-3 sobre los Padres.

Bryan Woo fue el ganador del encuentro luego de recibir seis imparables y solo dos carreras limpias, además de otorgar una base por bola y recetar seis ponches; el nacido en Oakland, Estados Unidos, sigue teniendo una temporada de ensueño, ya que alcanzó su victoria 12 de la campaña, superando con creces su marca personal de 9 victorias del año pasado, además de superar ampliamente los innings lanzados, a falta de un mes de temporada regular.

Las carreras para los locales cayeron en sus primeras oportunidades con el madero; en la segunda entrada, Suárez se puso en circulación con un imparable y se robó la segunda almohadilla, poniéndose en posición de anotar con un hombre fuera. Luke Raley mandó a la registradora al venezolano con un batazo de dos estaciones.

En el cierre del cuarto inning, los Marineros ampliaron su ventaja con un batazo de cuatro estaciones conectado por el mismo Suárez, remolcando a Julio Rodríguez y a Josh Naylor ante los lanzamientos de Yu Darvish, el cual cargó con la derrota y salió del encuentro al terminar esa entrada; la 'Bolibomba' llegó a 42 cuadrangulares en la temporada, después de los 36 conectados con los Arizona Diamondbacks, además de llegar a las 104 impulsadas.

Los californianos reaccionaron en el cierre de la sexta entrada, pues Gavin Sheets partió el diamante, enviando a Ramón Laureano al home; los brazos relevistas de los Mariners lucieron descontrolados y la segunda anotación para los Padres llegó gracias a un golpe a Jake Cronenworth con la caja llena. En la apertura de la novena cayó una carrera más, producida por un doble de Fernando Tatis Jr. ante la serpentina del mexicano Andrés Muñóz, que se apuntó su salvamento 31 del año y se encuentra en segundo lugar en ese rubro de la Liga Americana, solo por detrás de Carlos Estévez.

Fuente: Tribuna del Yaqui