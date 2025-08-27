Yankees tienen práctica de bateo en el Bronx y le completan la limpia a los Nats

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La ofensiva de los New York disparó seis cuadrangulares, cuatro de ellos en la tercera entrada en un ataque de 13 imparables, para apoyar una gran salida de Max Fried, y los Yankees apalearon 11-2 a los Washington Nationals el martes, para completar una limpia de tres encuentros. Después de que Trent Grisham los pusiera al frente con su sexto jonrón de apertura esta temporada ante el abridor de Washington Cade Cavalli (1-1), los Yankees explotaron en el tercero.

Aaron Judge dio la voz de ataque con un jonrón de dos carreras sobre Monument Park en el jardín central y Cody Bellinger siguió con un coñonazo hacia el bullpen de los Yankees en el jardín derecho-central. Ryan McMahon agregó otro vuelacercas de tres carreras después de que el receptor de Washington, Drew Millas, se fracturó un dedo en una jugada de interferencia del receptor.

Ben Rice, quien se fue con tres imparables, también jonroneó para darle a los Yankees una ventaja de 9-0. Jasson Domínguez conectó un doble productor y tuvo un sencillo dentro del cuadro que remolcó una carrera en la tercera entrada que duró 40 minutos. Austin Wells agregó un jonrón en el cuarto.

Fried tuvo apoyo más que suficiente en el juego

Max Fried (14-5) intentó un juego sin hits hasta el sexto antes de permitir tres hits consecutivos. Admitió una carrera y cuatro hits en siete entradas para su apertura más larga desde el 25 de junio. Jacob Young puso fin al intento de no hit de Fried y CJ Abrams conectó un sencillo productor. Cavalli permitió ocho carreras, siete limpias, y ocho hits en dos entradas y un tercio.

Washington perdió su quinto partido consecutivo y permitió seis jonrones por segunda vez esta temporada; mientras que los Yankees aseguraron su temporada 34 consecutiva con un récord ganador en casa.

El lanzador derecho de los Yankees Will Warren (7-6, 4.47) se enfrenta al también diestro Davis Martin (5-9, 3.93) en el primer partido de una serie de cuatro juegos y una gira de siete encuentros contra los Chicago White Sox el jueves.

