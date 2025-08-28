Boston barre a Baltimore y se afianza en la lucha por un comodín en la Americana

Comparta este artículo

Baltimore, Estados Unidos.- Sencillo productor de Romy González en la octava entrada rompió un empate en el marcador y los Boston Red Sox se impusieron por 3-2 sobre los Baltimore Orioles para completar una barrida de cuatro juegos el jueves.

Fue la primera limpia de cuatro encuentros para Boston ante Baltimore desde el 10 al 13 de agosto de 2018, y con ello afianzaron sus aspiraciones de obtener cuando menos un comodín en la Liga Americana.

Rob Refsnyder conectó un jonrón en su regreso a la alineación tras superar una distensión en el oblicuo izquierdo y Trevor Story también jonroneó para Boston, que tuvo marca de 7-1 en una gira por dos ciudades que comenzó contra los New York Yankees. Los Red Sox lideran a los Yankees por un juego por el primer comodín del joven circuito.

Jackson se la botó por los Orioles

Alex Jackson conectó un jonrón en la quinta entrada para Baltimore, que tuvo marca de 1-7 en su estadía en casa contra Houston y Boston. Los Orioles, que ocupan el último lugar de la División Este, están a 18 juegos del primer lugar en este sector.

Los Red Sox se despegaron en el marcador en la octava, cuando Roman Anthony recibió una base por bolas de Rico García (0-1), avanzó a segunda con un rodado de Story con un out y anotó cuando González conectó un sencillo al jardín izquierdo. Jordan Hicks (2-7) lanzó un séptimo episodio sin anotaciones para apuntarse el triunfo. Steven Matz trabajó el noveno para su segundo salvamento.

El abridor de Boston, Garrett Crochet, permitió dos carreras en seis entradas. Ponchó a siete para elevar su total de la temporada a 214, el mejor de las mayores, dos más que Tarik Skubal de Detroit.

Crochet se fue son decisión

Jeremiah Jackson conectó un doble productor para empatar a 2 en el quinto, pero Crochet ponchó a Gunnar Henderson y consiguió que Ryan Mountcastle conectara una línea para una doble matanza para dejar a dos en posición de anotar.

El abridor de Baltimore, Cade Povich, permitió jonrones solitarios a Story en la primera entrada y a Refsnyder en la cuarta. Permitió dos carreras en cinco entradas y ponchó a cinco, sin regalar bases por bolas.

Fuente: Tribuna del Yaqui