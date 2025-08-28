Champions League 2025-2026: estos son los cambios para esta edición

Comparta este artículo

Monte Carlo, Mónaco.- La esperada edición 71.ª de la UEFA Champions League 2025-2026 ha oficialmente comenzado con la fase de sorteo en el Grimaldi Forum de Mónaco. Reuniendo a 36 clubes en una sola clasificación, eliminará los tradicionales grupos bajo el modelo de 'fase liga'. Con ocho encuentros para cada conjunto, de los cuales cuatro en casa y los otros como visitantes, ante rivales de distintos bombos, es decir, no habrá choques entre los equipos de una misma federación dentro de esta etapa.

Este sistema tendrá el objetivo de tener mayor equilibrio, así como diversidad: los primeros ocho podrán avanzar de manera directa a los octavos de final y entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto se medirán por medio de una ronda de playoffs a ida y vuelta. Mientras que aquellos entre los lugares del 25 al 36 estarán fuera. Estos habiendo sido definidos por medio de cuatro bombos según el coeficiente UEFA.

El Bombo 1 agrupa a los cabezas de serie, entre ellos el campeón defensor y los clubes con mejor desempeño reciente en Europa. Siendo las cabezas de serie las siguientes:

Paris Saint-Germain (actual campeón)

(actual campeón) Real Madrid

Bayern Múnich

Manchester City

Barcelona

Liverpool

Inter de Milán

Arsenal

Juventus

Cada uno de estos equipos fue emparejado con ocho rivales de los otros bombos, generando calendarios únicos. Por ejemplo:

Paris Saint-Germain se enfrentará a Tottenham, Benfica, Ajax, Galatasaray, Slavia Praga, Copenhague, Bodø/Glimt y Union Saint-Gilloise .

se enfrentará a y . Real Madrid jugará contra Chelsea, Sporting CP, Marseille, Eintracht Frankfurt, Olympiacos, Club Brugge, Newcastle y Pafos FC.

jugará contra Bayern Múnich se medirá a Manchester United, PSV, Mónaco, Ajax, Bodø/Glimt, Union SG, Qarabag y Kairat Almaty.

se medirá a Manchester City tendrá como oponentes a Napoli, Atlético de Madrid, Marseille, Galatasaray, Slavia Praga, Copenhagen, Olympiacos y Club Brugge.

tendrá como oponentes a Inter de Milán enfrentará a Arsenal, Benfica, Ajax, Newcastle, Bodø/Glimt, Union SG, Pafos FC y Qarabag.

Este esquema asegura que cada club compita contra adversarios de distintos niveles, sin repeticiones ni choques internos por federación. Para ello, la UEFA implementó un software especializado que distribuye los enfrentamientos respetando criterios de diversidad competitiva y balance geográfico.

Fechas clave del torneo:

Jornada 1 : 16–18 de septiembre de 2025

: 16–18 de septiembre de 2025 Jornada 2 : 30 de septiembre–1 de octubre

: 30 de septiembre–1 de octubre Jornada 3: 21–22 de octubre

21–22 de octubre Jornada 4 : 4–5 de noviembre

: 4–5 de noviembre Jornada 5 : 25–26 de noviembre

: 25–26 de noviembre Jornada 6 : 9–10 de diciembre

: 9–10 de diciembre Jornada 7 : 20–21 de enero de 2026

: 20–21 de enero de 2026 Jornada 8 : 28 de enero de 2026

: 28 de enero de 2026 Playoffs : 17–18 y 24–25 de febrero de 2026

: 17–18 y 24–25 de febrero de 2026 Octavos de final : marzo de 2026

: marzo de 2026 Cuartos de final : abril de 2026

: abril de 2026 Semifinales : 28–29 de abril y 5–6 de mayo de 2026

: 28–29 de abril y 5–6 de mayo de 2026 Final: 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría

La gran final se disputará en el moderno Puskás Aréna, con capacidad para más de 67 mil espectadores. Será la primera ocasión en que este recinto albergue la definición de la Champions, en una edición que promete intensidad desde la primera jornada. Entre los favoritos al título figuran el Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester City, Liverpool y Barcelona.

Especialistas destacan que el nuevo formato podría dar cabida a sorpresas debido a la variedad de rivales y la exigencia de cada fecha. La Champions League 2025-2026 se perfila como una de las más competitivas y espectaculares de los últimos tiempos, con un esquema que premia la constancia, la táctica y la profundidad de plantillas. La cuenta regresiva está en marcha y Europa se prepara para vibrar con el torneo de clubes más prestigioso del planeta.

Fuente: Agencia México