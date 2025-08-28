El 'Vasco' Aguirre presenta convocatoria para los partidos de septiembre: Regresa el 'Chucky'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Selección Mexicana sigue con su gira de preparación, previo a la Copa del Mundo del 2026, pues después de llevarse la Copa Oro en este verano, ahora el Tri deberá alistarse para otro compromiso que son las fechas FIFA de septiembre.

El técnico de México, Javier 'Vasco' Aguirre, reveló este 28 de agosto la lista de convocados para los partidos de preparación que tendrán en unos días más ante Japón y Corea del Sur, rivales que en el papel no representan un gran peligro, pero que igualmente viven un gran presente.

Tal y como ha sucedido en el proceso de Javier Aguirre, Cruz Azul es otra vez el equipo que más jugadores aporta, con cuatro seleccionados, seguido por los actuales campeones, los Diablos Rojos del Toluca, con tres, además de Tigres y Chivas, con dos cada uno. Rayados del Monterrey, por su parte, cuenta con un solo representante, mientras que los Pumas de la UNAM no mandarán jugadores a esta convocatoria.

Por otra parte, Raúl Jiménez y Santiago Giménez encabezan la ofensiva. A su vez, los sonorenses César Montes y Johan Vásquez igualmente fueron tomados en cuenta por el actual estratega de la Selección Mexicana.

Novedades

Entre las novedades destaca que los únicos representantes del América son el portero Luis Ángel Malagón y el mediocampista Erick Sánchez. Además del regreso de Hirving 'Chucky' Lozano y Rodrigo Huescas a la lista de seleccionados nacionales. En el caso de Huescas, reportará con gran momento, pues su club, el Copenhague, clasificó a la UEFA Champions League.

Entre las ausencias más notables destaca la presencia de Guillermo Ochoa, quien sigue sin tener equipo, y Jesús 'Tecatito' Corona, quien es uno de los mejores jugadores que tiene la Liga MX en estos momentos.

Lista

Porteros

Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Moreno (Pachuca).

Defensas

Rodrigo Huescas (FC Copenhague), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv), Johan Vásquez (Genoa), Juan José Sánchez Purata (Tigres UANL), Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

Mediocampistas

Edson Álvarez (Fenerbahçe), Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Érick Sánchez (América).

Delanteros

Roberto Alvarado (Chivas), Diego Lainez (Tigres UANL), César Huerta (Anderlecht), Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (AC Milan), Hirving Lozano (San Diego FC), Alexis Vega (Toluca), Germán Berterame (Rayados).

Fuente: Tribuna del Yaqui