Fue bonito mientras duró: Se termina el sueño para Renata Zarazúa en el US Open

New York, Estados Unidos.- La historia con letras de oro que estaba escribiendo Renata Zarazúa en el US Open 2025 culminó, pues este jueves 28 de agosto, la mexicana fue eliminada por Diane Parry en un auténtico juegazo que se tuvo que definir por tie break.

La nacida en la Ciudad de México llegaba como la favorita para avanzar a la tercera ronda de importante Grand Slam, ya que venía de dejar fuera a una de las favoritas, Madison Keys, ubicada en el sexto puesto del ranking de la Asociación de Tenis Femenino (WTA). Además, Zarazúa ante la nacida en Francia tenía una ventaja en enfrentamientos directos de 2-0.

Con todo y eso, al final la azteca no pudo, pero se va con la frente en alto de las canchas de la 'gran manzana', pues dejó todo en el terreno. Los parciales fueron de 2-6, 6-2 y 6(7), (10)7, en el tie break, conocido como el tiempo extra del 'deporte blanco'.

Intenso duelo

En el juego de Renata Zarazúa y Diane Parry no faltaron las emociones desde el primer set se anticipaba un partidazo, pues aunque la mexicana inició con un 2-0, al final esa manga fue para su rival 6-2. Sin embargo, el siguiente parcial fue para la azteca igualmente 6-2.

El tercer set fue donde todo se alargó al máximo, pues tanto Renata como Diane no querían despedirse del torneo; terminaron igualando a seis parciales cada una, para definir todo en tie break, donde la de Europa salió más conectada y por primera vez superó a la mexicana en un torneo oficial.

El compromiso entre Zarazúa y Parry tuvo una duración de más de dos horas y media, esto debido a que las tenistas llevaron hasta la muerte súbita, donde inclusive el público las reconoció con una gran ovación.

Más allá de la histórica actuación que logró la mexicana en el US Open, es importante señalar que su legado quedará marcado para México, pues disputó los cuatro grandes torneos del tenis: Australia Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open, terminando este último a un 'pasito' de meterse a la ronda de los octavos de final.

Fuente: Tribuna del Yaqui