Kyle Schwarber entra a los libros de historia de la MLB en la victoria de los Philadelphia Phillies

Philadelphia, Estados Unidos.- Este 28 de agosto del 2025 será una fecha que jamás olvidará el cañonero Kyle Schwarber, pues fue el día en el que conectó cuatro jonrones, para así darle la victoria a los Philadelphia Phillies por 19-4 sobre los Atlanta Braves.

Con este desempeño, el estadounidense se convirtió en el cuarto jugador de la franquicia y el número 21 de las Grandes Ligas en lograr la hazaña. Al final, Schwarber se fue de 6-4 a la ofensiva, con nueve carreras remolcadas, un récord para los locales.

La estrella de los Filis se apoderó del liderato absoluto de cuadrangulares en la Liga Nacional con 49 y se acercó a uno del receptor Cal Raleigh de Seattle en el liderato del Big Show de más bambinazos. Schwarber lidera las mayores con 119 carreras impulsadas, demostrando que es uno de los mejores peloteros del mundo.

Noche explosiva

El candidato al Jugador Más Valioso del viejo circuito comenzó su jornada con un jonrón solitario de 450 pies al segundo nivel del jardín derecho en la primera entrada. Posteriormente, se apuntó un enorme jonrón de dos carreras por la línea del jardín derecho en la tercera, y se mantuvo encendido conectando un bambinazo de tres carreras hacia el jardín contrario en la quinta. Mientras que la hazaña llegó en la séptima, cuando pegó un tablazo de tres carreras al jardín derecho ante Suero para poner el marcador 18-4.

Ahora, Schwarber se integra al exclusivo club de los cuatro jonrones. Las nueve carreras impulsadas establecieron un nuevo reto para el equipo de la Liga Nacional. Cuatro jugadores habían hecho eso previamente para los Phillies en su historia: Jayson Werth (16 de mayo del 2008), Schmidt (17 de abril de 1976), Willie Jones (20 de agosto de 1958) y Gavy Cravath (8 de agosto de 1915).

Por otra parte, aunque el pelotero es apenas el número 21 en la historia de toda la MLB, ya ha ocurrido este récord en tres ocasiones en este torneo. El venezolano Eugenio Suárez fue el primero; lo hizo para los D-backs el 26 de abril (también contra los Bravos) y Nick Kurtz, el segundo, al conectar cuatro vuelacercas por los Atléticos el 25 de julio.

Con los cánticos de "¡MVP! ¡MVP!" retumbando en el Citizens Bank Park, entre los aficionados de los Phillies, Kyle Schwarber se perfila para ser uno de los jugadores más importantes de este año, e inclusive le podría pelear a cualquier nombre el trofeo de Jugador Más Valioso de la Temporada en las Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna del Yaqui