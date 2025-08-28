LAMP: Prospecto de los Detroit Tigers es el nuevo refuerzo de los Jaguares de Nayarit

Comparta este artículo

Tepic, Nayarit.- Los Jaguares de Nayarit van en serio por algo grande en su primera campaña en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pues este jueves 28 de agosto, dieron a conocer a su quinto refuerzo extranjero de la temporada 2025-2026.

La directiva 'felina' sorprendió al filtrar el nombre de su nuevo pelotero, Trei Cruz, quien es un jugador con gran calidad y que inclusive se encuentra muy cerca de hacer su tan esperado debut en el mejor beisbol del mundo: las Grandes Ligas.

El pelotero de 27 años de edad es nativo de Toronto, Canadá, e inició este año en Doble A de los Detroit Tigers, donde tuvo números de .402 de OBP, siete jonrones, 35 impulsadas y nueve bases robadas en 69 compromisos dentro del plato, para luego ser ascendido a la filial Triple A.

Ya con los colores de los Toledo Mud Hens, Trei tiene un alto porcentaje de embasarse de .423 y suma seis jonrones con 22 remolcadas en 36 juegos, cifras que hablan de la gran calidad que tiene con el madero. Por otra parte, Cruz, quien lanza a la derecha y batea de los dos lados, también se desempeña ocasionalmente en el outfield.

Con todas esas credenciales, TreI Cruz hará su estreno en el beisbol invernal mexicano y se une a los otros refuerzos previamente anunciados por nuestra organización: el primera base Mason Martin y los lanzadores Jared Wetherbee, Matt Dermody y J.P. Feyereisen; este último llega con un gran nombre, pues viene de defender los colores de Los Angeles Dodgers.

Otros movimientos

En otro de los movimientos más destacados de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, Venados de Mazatlán anunció la llegada de otro de sus refuerzos: Kennys Vargas, quien llega a la organización porteña para ser uno de los hombres de poder a la ofensiva.

El pelotero puertorriqueño, de perfil zurdo, es una de las caras más conocidas del beisbol invernal del país, ya que cuenta con una sólida trayectoria profesional, con paso por Grandes Ligas, además de participar en torneos de alto nivel en Japón, Corea y, por supuesto, México, donde se ha caracterizado por ser un bateador consistente.

El también conocido como 'Gorila Power' la temporada pasada jugó con los Yaquis de Ciudad Obregón y con Águilas de Mexicali. Mientras que este verano tuvo acción en Acereros de Monclova, donde dejó un porcentaje de .319, 13 jonrones, 29 carreras impulsadas y 24 anotadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui