Llega a su fin la novela: Los Cowboys envían a Micah Parsons a los Packers

Comparta este artículo

Dallas, Estados Unidos.- Los Dallas Cowboys pusieron fin a una tumultuosa relación con el apoyador Micah Parsons, al canjearlo a los Green Bay Packers a una semana del arranque de la campaña 2025-26 de la NFL. De acuerdo con una fuente, Green Bay enviará dos selecciones de primera ronda y al tackle defensivo Kenny Clark a Dallas a cambio del dos veces All-Pro de 26 años.

Los Packers y Parsons acordaron también un contrato de cuatro años y 188 millones de dólares que incluye 136 millones en dinero garantizado. El valor anual promedio del nuevo acuerdo de 47 millones es la mayor cantidad para un jugador no mariscal de campo en la historia de la NFL. Ian Rapoport, de NFL Network, fue el primero en informar la noticia.

Micah es uno de los mejores cazamariscales de la liga

"Nunca quise que este capítulo terminara, pero no todo estaba bajo mi control", escribió Parsons en un comunicado que publicó en X. "Mi corazón siempre ha estado aquí, y todavía lo está. A pesar de todo, nunca hice ninguna demanda. Nunca pedí nada más que justicia. Solo pedí que la persona en la que confío para negociar mi contrato sea parte del proceso".

El apoyador seguirá en la Conferencia Nacional

El pasado 1 de agosto, Parsons solicitó públicamente un intercambio después de que las conversaciones contractuales con el equipo se detuvieran. El propietario de los Cowboys, Jerry Jones, se negó a discutir el acuerdo de Parsons con el agente David Mulugheta. En cambio, Jones habló directamente con Parsons e insistió en que habían acordado los parámetros de un nuevo contrato.

Pero a partir de ahí, las cosas se descarrilaron rápidamente, y las dos partes nunca pudieron llegar a un acuerdo, lo que provocó su salida del equipo de la estrella solitaria.

Durante sus cuatro temporadas en la NFL, todas con Dallas, Parsons acumula 52.5 capturas en 63 juegos. Nunca ha tenido menos de 12 capturas en una temporada, y eso ocurrió en 2024 cuando solo jugó en 13 juegos, perdiéndose cuatro debido a un esguince de tobillo alto.

Fuente: Tribuna del Yaqui