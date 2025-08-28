Lo confirma su agente: Real Madrid tiene interés en fichar a una joya del futbol mexicano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No es ninguna sorpresa que gran parte del futuro del futbol mexicano reposa en los hombros del juvenil Gilberto Mora, quien actualmente milita en Xolos de Tijuana y registra siete goles entre Liga MX y Leagues Cup en la presente campaña. A la edad de 16 años, el joven atacante está llamando la atención de diferentes clubes en Europa y recientemente surgió el rumor sobre un supuesto interés por parte del Real Madrid.

Tras ello, Rafaela Pimenta, conocida por representar a futbolistas como Santiago Giménez y que hace poco se convirtió en agente de Mora, fue cuestionada sobre la posibilidad de que el jugador de Tijuana pueda unirse a las filas del gigante español en el futuro próximo. La brasileña declaró que, en efecto, el originario Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es seguido de cerca por el conjunto merengue, así como por otros equipos del Viejo Continente.

Mora ganó Copa Oro este verano, es el chico más joven en ganar la Copa Oro en la historia de la competición internacional, el chico muy bien, se está hablando de él en todos los sitios".

Si está relacionado y yo creo que es normal que esté relacionado con grandes equipos porque el chico de verdad es muy joven y fuerte. Yo creo que vamos a escuchar aún muchas simulaciones; a ver qué pasa. Prefiero que vaya a donde sea feliz", dijo la agente para La Sexta de España.

Hace apenas unos días trascendió que Gil Mora es del interés del Real Madrid y que la directiva del cuadro blanco tuvo un primer acercamiento con el entorno del futbolista, aunque conscientes de que su fichaje tendría que esperar hasta que cumpla la mayoría de edad debido a los reglamentos de FIFA. Mora está a punto de romper filas con Tijuana para atender la convocatoria de la Selección Sub 20 que participará en el Mundial de la categoría en Chile.

El mediocampista se convirtió en el jugador más joven en ganar la Copa Oro, edición en la que se afianzó en el cuadro titular y tuvo participación en la final contra Estados Unidos. Además está frente a la oportunidad de disputar tres Mundiales en un periodo menor a un año. Pues aparte de la Copa del Mundo Sub 20, Gilberto Mora también podría participar en el Mundial Sub 17 que se jugará en Qatar y con la mayor que se celebrará el próximo año en Norteamérica.

Fuente: Tribuna del Yaqui