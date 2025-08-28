MLB: Jonrones de Walker lideran triunfo de los Astros sobre los Rockies

Comparta este artículo

Houston, Estados Unidos.- Christian Walker conectó par de cuadrangulares, incluido uno solitario que rompió un empate en el marcador en la octava entrada, y los Houston Astros se alzaron con una victoria por 4-3 sobre los Colorado Rockies el jueves. Con el encuentro empatado 3-3 y sin outs, Walker envió el primer lanzamiento de Luis Peralta (1-2) detrás de la barda del jardín central izquierdo. Walker también jonroneó en la primera entrada para hacer de este el juego 15 de múltiples jonrones de su carrera. José Altuve también se la botó para los Astros, que ganaron su segundo partido consecutivo después de perder el primer juego de la serie ante Colorado.

Los Rockies tuvieron la oportunidad de tomar la delantera en el marcador en la séptima entrada, cuando llenaron las bases con dos outs, después de que Jordan Beck se embasó en una llamada de interferencia del receptor César Salazar, pero Kaleb Ort ponchó a Brenton Doyle para dejar a todos varados.

Altuve también se la botó por Houston

Bryan King (4-3) lanzó un octavo sin anotaciones para la victoria y Bryan Abreu permitió un hit en un noveno capítulo sin anotaciones para conseguir su cuarto salvamento. Altuve y Walker dispararon jonrones consecutivos con dos outs en la primera entrada para poner a Houston arriba 2-0. Mauricio Dubón anotó con un sencillo de toque de Salazar para aumentar la ventaja a 3-0 en el segundo inning.

Los Rockies llenaron las bases con un out en el tercero y pusieron el 3-1 cuando Mickey Moniak conectó un rodado para forzar un out que envió una carrera al plato. Luego, Ezequiel Tovar conectó un jonrón a los asientos del jardín derecho con dos outs en el cuarto, y Yanquiel Fernández empató cuando conectó su segundo jonrón esta temporada al jardín derecho en el quinto.

A continuación

Los Rockies esperan que el diestro Germán Márquez (3-11, 5.67 ERA) salga de la lista de lesionados el viernes para enfrentarse a Cade Horton (8-4, 2.88) en el primer partido de una serie de tres juegos contra los Cubs. Los Astros viajan a Los Ángeles para enfrentar a los Angels, con el duelo programado entre Cristian Javier (1-1, 5.40) y Tyler Anderson (2-8, 4.73) el viernes por la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui