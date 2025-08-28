Quedó definido: Ostioneras serán las abanderadas en la inauguración del Torneo Mar de Cortez

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Este viernes 29 de agosto se cortará el telón oficialmente y en Guaymas, Sonora, se pondrá en marcha el Torneo Internacional Joyas del Mar de Cortez, donde se espera la presencia de 18 equipos de diferentes partes del país.

Este miércoles 27 de agosto, las autoridades del evento dieron a conocer que las jugadoras del equipo de softbol femenil Ostioneras de Guaymas, en sus categorías novatas e intermedia y slow pitch, serán las encargadas de abanderar la ceremonia inaugural del importante evento, programado para las 19:00 horas del viernes en el campo Alfredo Ríos.

El torneo internacional organizado por Alfredo Baca Alcántar, que reunirá del 29 al 31 de agosto a clubes representantes de Sinaloa, Sonora, la península de Baja California y Estados Unidos, es una de las actividades de beisbol más esperadas por la afición de la región; ahora, en su cuarta edición, es dedicada al exprofesional José Antonio Elguezabal Barraza.

La apertura será un momento especial para las Ostioneras, que con orgullo representarán al bello puerto de Sonora, portando las banderas de México y Estados Unidos, así como la de equipos participantes en esta justa deportiva, que también tendrá actividad en Empalme.

En la ceremonia de estreno se tendrá la presencia del homenajeado José Elguezabal, su familia, varios salones de la fama del beisbol mexicano, el mundialista Emiliano Pérez Ruiz y autoridades municipales, además de miembros del evento.

Debido a la importante magnitud de la competencia, se espera un fin de semana lleno de emociones, grandes jugadas y un ambiente de fraternidad deportiva, pues la afición desde hace unos meses esperaba la fecha de la edición.

El promotor sonorense, Alfredo Baca, informó este jueves que habrá conferencia de prensa a las 17:40 horas en el hotel sede, donde se van a detallar los últimos puntos del Torneo Internacional Joyas del Mar de Cortez 2025.

Los clubes que disputarán el campeonato son: Gatos de Los Mochis, Culiacán-Mazatlán, Club Veteranos de Mochicahui, Ostioneros de Los Ángeles, Yaquis de Phoenix, Cañeros de Tucson, La Paz, California Premier de Tijuana y Legendarios de Mexicali. Autoeléctrica Valencia, Delfines de Guaymas, Veteranos de Nogales, Café Café, Yoris de Obregón, Lecheros de Esperanza, Veteranos de Empalme, Márgaros de San Luis Río Colorado y Cactus de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui