Raúl Jiménez se luce con gol, 'Checo' habla de su regreso a F1 y más noticias en el Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tu pasión es el mundo deportivo y te interesa conocer todo lo que acontece en este gremio, sin duda alguna el resumen informativo Tribuna Top 3 Deportes es tu mejor opción. Quédate a leer y ver los detalles de las noticias más relevantes de tus deportistas y deportes favoritos. Por ejemplo, el mexicano Raúl Jiménez se lució con gol y aportó en el triunfo de su equipo, Fulham.

'Checo' no tiene nada más que demostrar

El piloto tapatío, 'Checo' Pérez ofreció su primera conferencia de prensa tras confirmar su regreso a la Fórmula 1. El mexicano afirmó que no tiene nada que demostrar ahora que se encuentra en un nuevo equipo, la escudería estadounidense Cadillac.

Djokovic sigue adelante

Aunque perdió el primer set, Novak Djokovic avanzó a la tercera ronda del US Open al ganar en cuatro magnas a Zachary Svajda. Con este triunfo, el campeón serbio obtuvo su victoria número 92 en Flushing Meadows.

Fulham avanzó en la Copa de la Liga de Inglaterra

El mexicano Raúl Jiménez marcó en el triunfo de su equipo ante el Bristol City y avanzó a la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. Además de anotar un tanto, el destacado jugador participó en la primera anotación del Fulham, que se trató de un autogol por parte de los rivales.

