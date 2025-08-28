¿Se acerca el último baile de Lionel Messi con la camiseta de Argentina? Esto se sabe

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Lionel Messi aún no sabe cuándo será su último partido como jugador profesional; lo que sí tiene seguro el astro argentino es cuándo será su último encuentro con la casaca de la Albiceleste en casa.

Esto después de que el centrocampista de 38 años diera a conocer que el partido de la próxima semana contra Venezuela podría ser el último que juegue ante su gente en un partido de clasificación para la Copa del Mundo con la selección argentina.

"Va a ser un partido muy, muy especial para mí porque es el último partido de clasificación", dijo Messi el miércoles por la noche, después de que su equipo, el Inter Miami, avanzara a la final de la Leagues Cup al vencer a Orlando City.

Argentina, con un lugar ya asegurado en la Copa del Mundo del próximo año como primer lugar de las clasificaciones, recibirá a Venezuela el próximo jueves en el Estadio Monumental de Buenos Aires para la penúltima ronda de las eliminatorias sudamericanas. Su último partido será como visitante en Ecuador el 9 de septiembre.

Messi ya ha insinuado antes de que se retirará de la selección nacional después de la Copa del Mundo del próximo año, donde Argentina defenderá el título que ganó en Qatar 2022.

De esta manera, queda casi descartado que Messi vuelva a vestir la albiceleste después del Mundial, ya que las eliminatorias para la edición de 2030 comenzarán en 2027, cuando el astro del futbol cumpla 40 años.

No sé si habrá amistosos o más partidos después (de Venezuela), pero es un partido muy especial, así que mi familia estará allí conmigo: mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos", dijo Messi. "Vamos a vivirlo así. No sé qué pasará después".

Tras las declaraciones de Messi, la Conmebol, el organismo rector del futbol sudamericano, escribió en las redes sociales que "se acerca el último baile", con una foto de Messi con la camiseta de Argentina.

Y mientras llega ese encuentro, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) está tratando de capitalizar el último partido en casa de Messi aumentando los precios de las entradas, con la más barata costando 100 dólares y la más cara costando alrededor de 500.

