Sonorenses brillan con México en el Campeonato Mundial Femenil de Mayores de Volibol

Comparta este artículo

Chiang Mai, Tailandia.- El torneo terminó para la Selección Mexicana en el CCampeonato Mundial Femenino de Mayores de Voleibol, donde las jugadoras sonorenses Karina Flores y Argentina Ung fueron determinantes en la victoria que tuvieron ante Colombia.

Ya con las maletas de regreso a casa del certamen que tiene por sede Chiang Mai,Tailandia, las tricolores terminaron con marca de 1-2 en ganados y perdidos, después de doblegar en su tercer encuentro a las 'cafetaleras', en un partido muy cerrado, el cual se alargó hasta el máximo de cinco sets.

Mientras que en los dos anteriores desafíos no pudieron ante China y República Dominicana, para así cerrar en el sitio 24 del ranking general y demostrar que siguen creciendo dentro de este deporte, que cada vez está teniendo más protagonismo.

México celebrando la victoria

Juego de despedida

México empezó tomando el comando del marcador al ganar el primer tiempo 25-22, pero posteriormente Colombia emparejó los cartones con una pizarra igual (25-22). Después, las guerreras aztecas tomaron la ventaja de 2-1 tras dominar el tercero 25-23; sin embargo, las de la selección de Colombia respondieron e igualaron la pizarra (2-2) luego de llevarse el cuarto set 25-18.

Entonces, en el parcial definitivo, después de una guerra en la cancha, las mexicanas se llevaron la victoria 15-12, cerrando con esto un gran juego, que les ayudó para terminar dentro de las primeras 25 mejores del mundo.

Sonorenses en acción

Por otra parte, el desempeño de las jugadoras de la entidad en ese duelo incluyó cinco puntos de Flores Gámez (marcó 11 a lo largo del certamen) y uno de Ung Enríquez (totalizó dos), donde la mejor anotadora por parte de las aztecas resultó Sofía Maldonado (33), además de Melanie Parra (18), Jocelyn Urías (11) y, por último, Samantha Bricio (8).

Sonorense en acción

En resumen, la selección de México ocupó el sitio 24 de 32 naciones en la clasificación global del certamen, ya que con los dos puntos que obtuvo en la fase de grupos, quedó en el tercer puesto del Grupo F y sin oportunidad de avanzar a los octavos de final del mundial, etapa a la cual pasaron los mejores 16 equipos.

Fuente: Tribuna del Yaqui