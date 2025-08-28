Verstappen da la bienvenida a Sergio Pérez de regreso a la F1 para un 'nuevo comienzo'

Comparta este artículo

Zandvoort, Países Bajos.- El tetracampeón de la Fórmula Uno, el neerlandés Max Verstappen dijo que está feliz de ver a su antiguo compañero de equipo Sergio 'Checo' Pérez de regreso para un "nuevo comienzo" en el máximo circuito del automovilismo mundial.

El excompañero del mexicano en la escudería austriaca de Red Bull, aseguró que lo felicitó en cuanto se anunció su llegada como uno de los pilotos del nuevo equipo Cadillac para 2026.

"Cuando vi salir la noticia, le envié un mensaje. Por supuesto, estoy muy feliz por él de que haya conseguido un asiento", dijo Verstappen el jueves antes del Gran Premio de los Países Bajos.

Cadillac eligió al experimentado dúo de Pérez y al expiloto de Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, para unirse a la parrilla como el equipo número 11 el próximo año, a pesar de que ninguno tiene un asiento de carrera en 2025.

Ambos pilotos tienen una gran relación

El cuatro veces campeón del mundo desestimó las sugerencias de que el decepcionante final de Pérez en su etapa con el equipo de las bebidas energéticas el año pasado, cuando fue dado de baja después de malos resultados, aún podría afectar al piloto mexicano cuando regrese a la F1.

Es un nuevo comienzo ahora. Creo que no se trata de la mitad de una temporada. Eso no define lo que puedes hacer. Creo que también es bastante fácil en eso. Algunas personas tal vez se detengan un poco más en eso, pero para 'Checo' (Pérez), es un nuevo comienzo", dijo Verstappen.

El tetracampeón reconoce que será un reto para el mexicano

"Estás emocionado: autos nuevos, autos completamente nuevos (bajo las regulaciones modificadas de 2026) también. Ha mostrado muchas cosas buenas, incluso antes de llegar a Red Bull, y durante los tiempos de Red Bull. Así que entra allí, disfrútalo de nuevo y diviértete", señaló el excompañero del tapatío.

'Checo' hizo su debut en la F1 en 2011 y Verstappen dijo que sus años de experiencia en varios equipos y cambios en el reglamento serían "muy valiosos" para Cadillac.

