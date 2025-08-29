América es sancionado por incumplir normas de seguridad; jugará a puerta cerrada contra Pachuca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las noticias malas para los de Coapa siguen llegando, pues deberán enfrentar su siguiente compromiso sin la afición presente; la Alcaldía de Benito Juárez anunció que el encuentro entre el Pachuca y el América, programado en el Estadio Ciudad de los Deportes, se jugará a puerta cerrada, pues el club 'Azulcrema' no cumplió con las medidas de seguridad pertinentes.

El encuentro estaba programado para el sábado 30 de agosto a las 21:00 horas (horario CDMX), como parte de la jornada 7 del Apertura 2025. Las Águilas serían administrativamente locales en la que fuera casa del Cruz Azul, ya que el Estadio Azteca, casa del América, se encuentra en proceso de remodelación para ser la sede de la inauguración del Mundial 2026.

La Alcaldía Benito Juárez emitió un comunicado en el cual dejan saber que dicho encuentro se tendrá que realizar a puerta cerrada, como parte de una sanción para el América, la cual se tomó la libertad de cerrar avenidas aledañas al inmueble sin las autorizaciones pertinentes. "El Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio".

Las gradas del Estadio Ciudad de los Deportes lucirán vacías

También el documento señala que dicho cierre de vialidades afectó el traslado de una persona a una clínica por una emergencia médica, motivo por el cual se tomó la tajante decisión. Personal policiaco y de emergencia se avocó a la zona del estadio para liberar las avenidas y notificar al club la sanción correspondiente.

De igual manera, la Alcaldía informó que la sanción se mantendrá para el club hasta que se demuestre que los colaboradores y empleados reciban una capacitación en la cual se les dé a conocer cuáles son sus facultades en el inmueble y sus alrededores, ya que con estas acciones ponen en riesgo a las familias que viven en las inmediaciones del inmueble.

El documento cierra aclarando que la seguridad de los habitantes de la zona se antepone sobre cualquier evento multitudinario y no se otorgará el permiso para alguna otra organización, a menos que se demuestre la capacitación de sus colaboradores. El club Águilas del América aún no emite comunicado en el cual fije su postura ante dicha sanción.

Fuente: Tribuna del Yaqui