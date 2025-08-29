Anuncian el Día Fernando Valenzuela, Messi vuelve a la cancha y más noticias en el Top 3 Deportes

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El mundo deportivo ha estado muy activo en los últimos días y jugadores mexicanos han sido protagonistas de las notas más relevantes del gremio. Si deseas estar al tanto de la mejor información sobre tu deporte o deportista favorito, quédate en TRIBUNA porque te trae el resumen más completo a través del Top 3 Deportes. Conoce cuándo se celebrará el Día Fernando Valenzuela en California.

Así comienza el Top 3 Deportes

Regreso de ensueño para Leonel Messi

El astro argentino Leo Messi regresó a la cancha y contribuyó con un doblete en el triunfo de su equipo, el Miami Inter, en la Leagues Cup. Durante este juego, las garzas eliminaron al Orlando City y se colaron a la final del evento deportivo.

Listos los primeros partidos de la Champions League

Se realizó el sorteo para la Fase Liga de la Champions, la cual arrancará el próximo 16 de septiembre y culminará el próximo 28 de enero. Con los partidos ya sorteados, el sábado próximo la UEFA revelará el calendario completo.

Fernando Valenzuela tendrá su día en California

Como un reconocimiento a su legado, el estado de California, en Estados Unidos, declarará el 1 de noviembre como el Día de Fernando Valenzuela, justo en el día de su nacimiento. Como se recordará, 'El Toro' falleció en octubre de 2024, a causa de una agresiva enfermedad.

Fuente: Tribuna del Yaqui