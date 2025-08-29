Aumenta la tensión en la lucha de Norris y Piastri por el título de la F1

Comparta este artículo

Zandvoort, Países Bajos.- Después de una ligera pausa en el calendario, la carrera por el título de la Fórmula 1 está de regreso y la tensión sigue creciendo entre los dos principales contendientes esta campaña.

Con el Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana en puerta después de cuatro semanas, Oscar Piastri está solo nueve puntos por delante de su compañero de equipo en McLaren y rival por el título, Lando Norris, quien ganó tres de las últimas cuatro carreras antes del receso de mitad de temporada.

Pero Norris tuvo la ventaja sobre Piastri en las dos sesiones de práctica del viernes, mientras que el tetracampeón Max Verstappen terminó en una trampa de grava durante la accidentada jornada.

La intensidad aumentará naturalmente a medida que nos acerquemos al final del año, y estoy listo para eso", dijo Piastri el jueves después de concluir los ensayos.

El australiano ha recibido elogios por su capacidad para mantenerse fresco en su primera temporada como un verdadero contendiente al título, pero reconoció que los nervios están ahí, incluso si estos no son obvios.

El australiano no cede terreno en la pelea por el título

"No le creo a nadie que diga que no se pone nervioso porque no creo que eso sea posible, y creo que sería un poco extraño si no estuvieras nervioso", dijo. "En última instancia, los nervios pueden ser buenos o malos y es cómo lo manejas lo que decide eso. Creo que para mí, estar tranquilo es parte de lo que soy, pero definitivamente he aprendido a lo largo de los años que así es como también saco el máximo provecho de mí mismo".

Primer golpe

A pesar de la pausa, Norris siguió siendo el piloto en mejor forma de la F1, ya que fue el más rápido en ambas sesiones de práctica. El británico venció a Piastri por 0.292 de segundo en la primera sesión, con el australiano segundo y Lance Stroll tercero para Aston Martin. Incidentes que incluyeron dos banderas rojas limitaron la segunda sesión, pero Norris aún estaba en la cima por .087 de Fernando Alonso de Aston Martin, con Piastri .002 más atrás en tercer lugar.

La carrera en casa para Verstappen tuvo un mal comienzo, ya que el cuatro veces campeón terminó la primera práctica atascado en la grava en circunstancias extrañas, deslizándose fuera de la pista en la primera curva después de intentar una salida. Fue el sexto más rápido en la primera sesión y el quinto en la segunda.

Lewis Hamilton cruzó su Ferrari dos veces, una en cada sesión, mientras que Kimi Antonelli provocó una bandera roja en la primera sesión cuando quedó varado en la grava después de derrapar en su Mercedes.

Fuente: Tribuna del Yaqui