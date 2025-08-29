Con susto, pero Carlos Alcaraz ya está en la siguiente ronda del US Open

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- A pesar de un problema en su rodilla derecha, Carlos Alcaraz derrotó a Luciano Darderi por 6-2, 6-4, 6-0 para avanzar a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos y se afianzó como uno de los favoritos para conquistar el último Grand Slam del año.

Alcaraz lideraba por un set y un quiebre después de ganar 10 de los primeros 14 juegos en el estadio Arthur Ashe el viernes, cuando un paso incómodo mientras daba un golpe de derecha le causó un problema en la rodilla derecha.

El español tuvo que ser atendido en la cancha

El español, sembrado número dos, fue quebrado por primera vez en el torneo, luego se tomó un tiempo médico, un entrenador le masajeó la pierna y problema resuelto: Alcaraz dominó el resto del partido, sin perder otro juego.

"Simplemente sentí algo que no funcionaba bien en la rodilla, pero después de cinco, seis puntos, desapareció", dijo Alcaraz, describiendo la visita del entrenador como precaución. "Voy a hablar con mi equipo, pero no estoy preocupado por eso".

Aparte de ese problema, su juego fue excelente en el partido de 1 hora y 44 minutos. Entregó 31 tiros ganadores por solo 12 errores no forzados y ganó 70 de los 105 puntos que duraron cuatro tiros o menos.

"Es una lástima que me haya encontrado con Carlos en la tercera ronda, porque ahora mismo es imposible jugar contra Jannik (Sinner) o Carlos. Son los dos cuyo nivel está por encima del de todos los demás", dijo Darderi. "Todos sabían al entrar hoy que mis posibilidades no eran las más altas".

Darderi lamentó haberse cruzado en su camino

Con su triunfo del viernes, Alcaraz sumó la victoria número 57 del año y pelea en la Gran Manzana su séptimo título del curso. Desde abril luce un asombroso balance de 42 victorias por tan solo dos derrotas.

El español dio otra gran demostración

Alcaraz, que se enfrenta a Arthur Rinderknech en la cuarta ronda, mejoró su récord de Grand Slam a 80-13. Solo Boris Becker, Bjorn Borg y Rafael Nadal eran más jóvenes, por uno o dos meses, cuando obtuvieron su victoria número 80 en majors.

Fuente: Tribuna del Yaqui