Con un Peralta dominante, los Brewers dan primer golpe ante Blue Jays

Toronto, Canadá.- El esperado duelo entre dos de los mejores equipos de MLB inició como se esperaba, pero tras unas cuantas entradas, quedó claro quién es en verdad el mandamás en toda la Gran Carpa, después de que los Milwaukee Brewers derrotaran por 7-2 a los Toronto Blue Jays.

Freddy Peralta lanzó seis entradas en blanco para conseguir su victoria 16 de la campaña y consolidarse como líder de la MLB, y Andruw Monasterio conectó un jonrón solitario en el primer partido de una serie que iguala a los mejores equipos de las ligas Nacional y Americana.

Peralta (16-5) permitió un hit, un doble con dos outs de Alejandro Kirk en la segunda entrada. Ponchó a ocho y dio una base por bolas. El derecho tuvo marca de 4-0 con efectividad de 0.32 en cinco aperturas en agosto.

Andrew Vaughn conectó tres imparables y remolcó dos carreras para los Brewers, que tienen marca de 20-8 en agosto con dos juegos restantes este mes. Milwaukee tiene el mejor récord como visitante en las mayores con 39-28.

En la que fue su segunda apertura para los Blue Jays, Shane Bieber (1-1) permitió dos carreras y cinco hits en cinco entradas y un tercio. No dio bases por bolas y ponchó a seis.

Bieber fue el derrotado

Monasterio abrió el sexto inning con un jonrón ante Bieber, su cuarto batazo de cuatro esquinas. Brice Turang conectó un sencillo y William Contreras fue dominado con un elevado antes de que Brendon Little entrara para enfrentar a Christian Yelich, quien recibió base por bolas. Vaughn siguió con un sencillo productor y Little salió del encuentro después de ponchar a Sal Frelick. Caleb Durbin saludó a Louis Varland con un sencillo productor e Isaac Collins coronó la entrada de cinco carreras con un doble de dos carreras impulsadas.

El jardinero de los Blue Jays, Daulton Varsho, salió en la séptima entrada después de ser golpeado en la mano derecha por un lanzamiento de 97 millas por hora de Aaron Ashby. Myles Straw corrió por Varsho. Davis Schneider conectó un sencillo de dos carreras ante Ashby, pero Andrés Giménez siguió con un rodado para una doble matanza que puso fin a la entrada.

Fuente: Tribuna del Yaqui