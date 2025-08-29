Crece el número de bateadores de MLB que hacen swing a la primera

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- ¿Qué tienen en común Pete Crow-Armstrong, Bryce Harper, Nick Castellanos y Ceddanne Rafaela que los diferencie del resto de los bateadores? Son los reyes del swing en el primer lanzamiento, y tienen algo de compañía.

Según Sportradar, hasta los juegos de este jueves, el porcentaje de swing en toda la MLB en los primeros lanzamientos este año fue del 32.1 por ciento. Esa es la misma cifra que el año pasado, y un aumento del 31 por ciento tanto en 2022 como en 2023. Si bien faltan algunos lanzamientos en los datos antes de la temporada 2000, el porcentaje para cada uno de los últimos dos años es el más alto desde que fue del 32.6 por ciento en 1988.

Crow-Armstrong está entre los bateadores de primer swing

"Creo que el mensaje que se predica con más frecuencia en estos días es estar listo para batear buenos lanzamientos", dijo el campocorto de los Chicago Cubs, Dansby Swanson. "Y obviamente los lanzadores quieren salir adelante porque están tratando de llegar a dos strikes lo más rápido posible. La mayoría de los muchachos probablemente sienten que pueden tener éxito antes en los conteos que más tarde en los conteos".

Castellanos lidera este segmento con un 56 por ciento, seguido por Harper, otro toletero de los Phillies, con un 53.9 por ciento. Crow-Armstrong, un jardinero central All-Star con los Cubs, es el siguiente con 52.7 por ciento, y Rafaela de los Red Sox es cuarto con 50.8 por ciento. Son los únicos bateadores calificados en las mayores que superan el 50 por ciento, según Sportradar.

Castellanos lo hace instintivamente

Castellanos, de 33 años, dijo que hacer swing al primer lanzamiento no es algo en lo que piense conscientemente. Atribuyó su porcentaje a estar listo para batear, y señaló su primer turno al bate en un juego reciente mientras detallaba su enfoque.

"Vi un slider para un strike que es un buen lanzamiento para batear", dijo. "Y yo digo, está bien, bueno, ahora veamos. Probablemente va a desperdiciar un lanzamiento aquí o lo que sea. Me lanzó otro slider que era un buen lanzamiento para batear. Y luego, ahora estoy 0-2, vi dos buenos lanzamientos para batear, y ahora ni siquiera he visto cómo se ve su recta todavía. Entonces, para mí, es como un arma de doble filo. Pero a veces vas allí y puedo ver uno y terminas 3-0".

Woo sabe como tratar a estos bateadores

El derecho de los Mariners, Bryan Woo (40.1 por ciento), y el derecho de los Blue Jays, Kevin Gausman (39 por ciento), son los mejores lanzadores cuando se trata de bateadores que hacen swing al primer lanzamiento. El as de los Tigers, Tarik Skubal (38.6 por ciento), quien compite por un segundo premio Cy Young consecutivo de la Liga Americana, es el siguiente, seguido por el derecho de los Rangers, Jacob deGrom (37.8 por ciento).

Gausman dice estar preparado para enfrentar a estos toleteros

Según Sportradar, el promedio de bateo de toda la MLB en el primer lanzamiento es de .338, en comparación con .333 el año pasado y .348 en 2023. Ese número también ha captado la atención de Gausman.

Es un poco un renacimiento para hacer swing al primer lanzamiento después de que pasó del 30 por ciento en 2001 al 26 por ciento en 2010, coincidiendo con un mayor énfasis en el porcentaje de embasarse y trabajando el conteo: la llegada de la era 'Moneyball' del beisbol. Pero, en medio de los avances en velocidad y cosas en las Grandes Ligas, ese primer lanzamiento podría ser la mejor oportunidad ofensiva, ya que los lanzadores buscan adelantarse en el conteo.

"Los muchachos lanzan muy fuerte y hay muchas formas diferentes que son tan duras, y luego muchas diferencias diferentes en la velocidad", dijo Crow-Armstrong. "Los lanzadores pueden jugar el juego de ahora que se han dado cuenta de que quiero atacar temprano, luego combaten eso con lo que sea que hagan".

Fuente: Tribuna del Yaqui