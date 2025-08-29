Diablos Rojos y Piratas protagonizarán la Serie de Campeonato en la Zona Sur de la LMB

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Serie de Campeonato de la Zona Sur ya tiene definidas a las novenas que protagonizarán una batalla campal dentro del terreno de juego; los Diablos Rojos del México parten como favoritos, pero se enfrentarán a los Piratas de Campeche en la lucha por el boleto de su zona a la Serie del Rey 2025.

Los primeros clasificados fueron los 'Pingos', al vencer en cuatro encuentros consecutivos a los Pericos de Puebla, en una serie que se vio interrumpida en un par de ocasiones por las inclemencias climatológicas que azotaban las inmediaciones del Estadio Hermanos Serdán; los del México continúan con su paso invicto en esta postemporada, pues en la primera serie de los playoffs, se enfrentaron a los Leones de Yucatán, a los cuales también vencieron de manera consecutiva.

Por su parte, los Piratas de Campeche tuvieron una auténtica guerra dentro del diamante, ya que tuvieron que recurrir a los siete encuentros para poder eliminar a los Guerreros de Oaxaca. Los filibusteros comenzaron la serie con dos derrotas consecutivas y en el juego 4 fueron puestos contra la lona, pero supieron venir de atrás y remontar la serie, asegurando su paso a la Serie de Campeonato de la Zona Sur.

La última ocasión que los Piratas de Campeche y los Diablos Rojos del México se enfrentaron en la Serie Final de la Zona Sur fue durante la postemporada de la campaña 2004 de la LMB; en aquella ocasión, los Piratas eliminaron a la novena escarlata, rompiendo una racha de cinco años consecutivos en la cual los 'Pingos' y los Tigres de Quintana Roo protagonizaban la Serie del Rey. El club de Campeche se alzó con el título ese año, luego de vencer en cinco encuentros a los Saraperos de Saltillo.

Fechas y horarios para la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la LMB

Juego 1: Sábado 30 de agosto/ Estadio Alfredo Harp Helú/ 16:00 horas

Juego 2: Domingo 31 de agosto/ Estadio Alfredo Harp Helú/ 14:00 horas

Juego 3: Martes 2 de septiembre/ Estadio Cruz Azul Nelson Barrera/ 19:30 horas

Juego 4: Miércoles 3 de septiembre/ Estadio Cruz Azul Nelson Barrera / 19:30 horas

Juego 5: Jueves 4 de septiembre/ Estadio Cruz Azul Nelson Barrera / 19:30 horas *

Juego 6: Sábado 6 de septiembre/ Estadio Alfredo Harp Helú / 16:00 horas *

Juego 7: Domingo 7 de septiembre/ Estadio Alfredo Harp Helú/ 14:00 horas*

*En caso de ser necesario

Nota: Todos los horarios son conforme al uso de la CDMX.

Fuente: Tribuna del Yaqui