"Está motivado": Helmut Marko revela conversación con 'Checo' Pérez por su regreso a la F1

Ciudad de México.- Helmut Marko, expiloto de Fórmula 1 y actual asesor de la escudería Red Bull, reveló que se puso en contacto con Sergio 'Checo' Pérez luego del anuncio de su regreso a la F1; el polémico personaje en el mundo del automovilismo señaló que el mexicano se encuentra motivado y piensa que tendrá un buen retorno a la categoría.

En la estadía de Pérez Mendoza con el equipo austriaco, Marko no fue muy amigable y en varias ocasiones lo criticó de manera abierta por los resultados obtenidos, en algunas ocasiones cayendo en la xenofobia, además de ser de las primeras personalidades dentro del automovilismo en sugerir que 'Checo' debía alejarse de las competencias.

Ante el periodista austriaco, Kleine Zeitung, Helmut Marko reveló que se puso en contacto con Sergio Pérez una vez fue oficial su fichaje con Cadillac F1; según el expiloto de Austria, fue mediante una llamada que felicitó al jalisciense por su retorno a la Fórmula 1 y comentó que, si los monoplazas son confiables, Pérez retomará su nivel habitual muy pronto. "Hablé con él por teléfono y está entusiasmado. Si está motivado y el coche es el adecuado, volverá a alcanzar el nivel que ya ha tenido".

¿Colapsa Red Bull?

También se le cuestionó sobre la actualidad del equipo de las bebidas energéticas, pues varios medios señalaron que la escudería Red Bull cambiaría al menos un piloto para el próximo año y estaban interesados en fichar al piloto español Alex Palou. "No es cierto, todo va bien. Estamos dentro del calendario previsto. Está totalmente involucrado y tendrá más pruebas con nosotros este año", refiriéndose a Arvid Lindblad, actual piloto en F2 y joven promesa de la Red Bull Academy.

No fue la única reacción dentro de la escudería de Red Bull, pues su tetracampeón y piloto principal, Max Verstappen, comentó en la conferencia de prensa previo al inicio de actividades dentro del GP de los Países Bajos que, una vez oficial el anuncio sobre la llegada de Pérez a Cadillac, se pusieron en contacto y aseguró que estaba feliz por tenerlo de regreso en la parrilla.

Fuente: Tribuna del Yaqui