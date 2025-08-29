Exjugador de Naranjeros de Hermosillo sufre fuerte accidente en carretera; lo reportan grave

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Un jugador histórico para los Naranjeros de Hermosillo sufrió un fuerte accidente en la carretera Obregón-Guaymas mientras se dirigía a un juego en el puerto; Héctor 'Venado' García, quien jugara por 14 años para los Naranjeros, quedó prensado en el aparatoso choque y tuvo que ser trasladado a un hospital a la capital del estado, donde lo reportan grave.

García, de 52 años, es nacido en Ciudad Obregón, Sonora, y según reportaron, se dirigía a Guaymas para participar en un torneo de beisbol estatal cuando sucedió el aparatoso choque la mañana de este viernes, 29 de agosto, en el kilómetro 159 de la carretera federal México 15, en el tramo ya mencionado.

Diversos testigos informan que Héctor García se desplazaba en un automóvil de la marca Nissan, línea Altima, cuando ocurrió el choque; transitaba al norte cuando impactó por alcance a un camión de carga, donde quedó el auto atrapado. La pesada unidad avanzó 100 metros hasta parar su marcha en su totalidad y esperar la llegada de los servicios de emergencia.

La Guardia Nacional División Caminos fueron los primeros respondientes; al llegar al lugar, acordonaron la zona y, al ver que García seguía en el vehículo, solicitaron la presencia del Cuerpo de Bomberos de Hermosillo, así como una unidad de la Cruz Roja para el traslado del lesionado. Los 'Tragahumo' tuvieron que hacer uso de sus herramientas especializadas para completar la extracción del herido, el cual se encontraba prensado entre los restos retorcidos del automóvil.

Servicios de emergencia trabajaron en la zona del accidente

Tras ser sacado del auto, paramédicos le brindaron primeros auxilios y el expelotero fue trasladado de emergencia a la clínica del ISSSTE en Hermosillo, Sonora, donde se reporta grave. A través de las redes sociales de su familia, han realizado una serie de publicaciones en las cuales solicitan donadores de sangre, ya que García deberá entrar a quirófano para una operación donde se intentará recuperar su mano, la cual fue la parte más afectada en el accidente.

Familiares de Héctor García solicitan donadores de sangre



El exjugador estuvo por más de 17 años en el beisbol profesional mexicano, defendiendo los colores de Naranjeros de Hermosillo en la LMP, mientras que en la liga de verano jugó para Sultanes de Monterrey, Olmecas de Tabasco, Acereros de Monclova y Broncos de Reynosa.

Fuente: Tribuna del Yaqui