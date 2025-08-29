Fenerbaçe de Edson Álvarez despide a José Mourinho; peligra la titularidad del mexicano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras el fracaso del Fenerbahçe en la clasificación para la Champions League, el club turco anunció el cese de su entrenador, José Mourinho, después de poco más de un año frente a los 'Canarios'; el técnico portugués fue uno de los principales impulsores para que el mexicano Edson Álvarez firmara con el equipo, pero ante su prematura salida, la continuidad del 'Machín' se pone en riesgo.

Moruniho estuvo al frente del Fenerbahçe por 63 partidos desde que se anunció su llegada a mediados del 2024; su principal misión era regresar al club a la Liga de Campeones de Europa, pero con su prematura eliminación, finiquitaron el contrato, inicialmente pactado hasta 2026. Dejó saldo de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas y no pudo conseguir título alguno en su estadía por Turquía.

Con el despido de 'The Special One' se puso fin a una relación técnico-club por demás desgastada: El portugués había declarado públicamente su inconformidad con cierta manera de actuar de la directiva; un claro ejemplo es cómo manejaban su mercado de fichajes. Incluso, previo al duelo decisivo contra el Benfica, Moruinho declaró ante la prensa la nula disposición dentro del club para reforzar sus filas para la clasificación de la Champions: "Si la Champions era esencial para el club, se habría actuado en el mercado de fichajes", señaló el polémico entrenador.

El fichaje más reciente para el Fenerbahçe fue la adquisición del central mexicano Edson Álvarez, el cual llegó procedente del West Ham United; aunque varios equipos tenían conversaciones avanzadas con los agentes del mexicano, así como con el club de la Premier League, el equipo turco aceleró las negociaciones, ya que el 'Machín' fue exigido por Mourinho como refuerzo.

A pesar de que el seleccionado nacional llegó hace más de una semana a Turquía, no fue inscrito por la directiva del club para disputar los encuentros eliminatorios para la Liga de Campeones, lo que generó el descontento del histórico entrenador: "Los jugadores que fichamos el domingo llegaron tarde; el Fenerbahçe no cuenta con una plantilla competitiva", comentó el entrenador.

Con esto, Edson Álvarez se enfrenta a un futuro incierto, pues al haber sido exigido por el portugués, corre el riesgo de ser relegado al banquillo con la llegada de otro entrenador que no lo tenga en sus planes y truncar su preparación de cara al Mundial 2026, donde se proyecta que sea un referente para la Selección Nacional.

